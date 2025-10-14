قیمت سکه امروز سه شنبه ۲۲ مهرماه

به گزارش تابناک؛ قیمت سکه و قیمت طلا امروز سه شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: سه شنبه ۲۲ مهر
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
109,345,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
107,887,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
145,792,000
|
طلای دست دوم
|
107,887,050
|
آبشده کمتر از کیلو
|
473,730,000
|
مثقال طلا
|
473,640,000
|
انس طلا
|
4,109.45
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,134,600,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,078,100,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
588,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
332,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
169,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,078,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
535,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
270,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
56,850,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
15,830,000
|
حباب نیم سکه
|
50,070,000
|
حباب ربع سکه
|
63,010,000
|
حباب سکه گرمی
|
36,680,000