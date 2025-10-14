En
قیمت سکه امروز سه شنبه ۲۲ مهرماه

قیمت سکه و قیمت طلا امروز سه شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت سکه امروز سه شنبه ۲۲ مهرماه

 به گزارش تابناک؛ قیمت سکه و قیمت طلا امروز سه شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید. 

قیمت طلا

بروزرسانی: سه شنبه ۲۲ مهر

عنوان نرخ

قیمت (ریال)

طلای 18 عیار / 750

109,345,000

طلای 18 عیار / 740

107,887,000

طلای ۲۴ عیار

145,792,000

طلای دست دوم

107,887,050

آبشده کمتر از کیلو

473,730,000

مثقال طلا

473,640,000

انس طلا

4,109.45

قیمت سکه

سکه امامی تک فروشی

1,134,600,000

سکه بهار آزادی تک فروشی 

1,078,100,000

نیم سکه تک فروشی

588,600,000

ربع سکه تک فروشی

332,600,000

سکه گرمی تک فروشی

169,300,000

تمام سکه (قبل 86)

1,078,000,000

نیم سکه (قبل 86)

535,000,000

ربع سکه (قبل 86)

270,000,000

حباب سکه

حباب سکه امامی

56,850,000

حباب سکه بهار آزادی

15,830,000

حباب نیم سکه

50,070,000

حباب ربع سکه

63,010,000

حباب سکه گرمی

36,680,000
