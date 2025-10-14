سرگی لاوروف در مصاحبه با خبرنگاران عرب در واکنش به اینکه گفته بود روسیه اسنپ بک (مکانیسم ماشه) را در برجام گنجاند، مدعی شد مذاکرات 5+1 در واقع مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا بود و سایر کشورها ناظر بودند و بدین شکل نقش روسیه در این زمینه را تکذیب کرد. وزیرامورخارجه روسیه با بیان اینکه از ابتدا معلوم بود اسنپ بک یک «کمین کامل» و «تله کامل» است، ضمن اظهار تعجب از پذیرش این شرط توسط ایران تاکید کرد وقتی محمدجواد ظریف از طرف ایران پذیرفت، ما هم مکانیزم ماشه را پذیرفتیم! اظهارات لاوروف که انگشت اتهام را به سمت ظریف گرفته، با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.