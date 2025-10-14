En
تلویزیون اردن: این سلاح تازه ایران معادلات امنیتی خاورمیانه را برهم می‌زند
نبض خبر

ادعای وزیر خارجه روسیه: اسنپ‌بک ابتکار ایران بود، نه روسیه!

سرگی لاوروف در مصاحبه با خبرنگاران عرب در واکنش به اینکه گفته بود روسیه اسنپ بک (مکانیسم ماشه) را در برجام گنجاند، مدعی شد مذاکرات 5+1 در واقع مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا بود و سایر کشورها ناظر بودند و بدین شکل نقش روسیه در این زمینه را تکذیب کرد. وزیرامورخارجه روسیه با بیان اینکه از ابتدا معلوم بود اسنپ بک یک «کمین کامل» و «تله کامل» است، ضمن اظهار تعجب از پذیرش این شرط توسط ایران تاکید کرد وقتی محمدجواد ظریف از طرف ایران پذیرفت، ما هم مکانیزم ماشه را پذیرفتیم! اظهارات لاوروف که انگشت اتهام را به سمت ظریف گرفته، با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.
نبض خبر محمدجواد ظریف روسیه مکانیزم ماشه اسنپ بک مکانیسم ماشه برجام
نکاتی جالب از تانزانیا حریف امشب تیم ملی؛ آنها خود را ایرانی می‌دانند!
ظریف: چاره کار، مذاکرات مستقیم با آمریکا
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟
عراقچی در شورای امنیت: آمریکا خیانت کرد!
نطق قابل تامل درباره اسنپ بک در شبکه خبر
لحظات تایید بازگشت تحریم‌های شورای امنیت + زیرنویس
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک
حمله نماینده روسیه به فرانسه حین اسنپ بک
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود
افشای هشدار روسیه به تله اسنپ بک در برجام
نماینده چین: فعال شدن اسنپ‌بک یعنی نابودی دیپلماسی
موسوی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
51
82
پاسخ
عین واقعیتو گفته لطفآ فشاری نشید!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
همه از نیرنگ این پیر سیاستمدار را میدانند دروغ محض هست روسیه کلاً از ایران سوء استفاده می کنه تا به مقاصد خود برسه یعنیه از ایران بعنوان برگ استفاده می کنه
farhad
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
خود روس ها یه مثلی دارن میگن هیچوقت به یه روس اعتماد نکن!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
دشمنی لابروف با ظریف بر هیچ کس پوشیده نیست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
حالا فکر میکنی اگه تضمینی به غرب نمیدادی، اصلا برجام رو قبول میکردن؟!
مجاور7
|
Canada
|
۰۶:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
62
82
پاسخ
کار از کار گذشته ما اگر اراده ای بر محاکمه ظریف نیست لااقل 750سکه ها ومدالهایشان پس گرفته شود!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
23
76
پاسخ
اگر این موضوع ثابت شده باهاش برخورد کنید.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
مردم شریف ایران درکتان را بالا ببرید و گول نخورید
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
وزارت خارجه مجری تصمیماته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
42
74
پاسخ
این گفته های وزیر خارجه روسیه برای تطهیر عملکرد خودشان در مقابل گفته های محمد جواد ظریف است و الا می‌توانست زودتر این گفته را تکذیب کند همانگونه که قاعدتاً ریز مذاکرات در اسناد ثبت و ضبط میشود می‌توان آن را راستی آزمایی کرد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
روسیه همان موقع اعلام کرد از اینکه ایران این پیشنهادات را پذیرفته شگفت زده شدند.
پس گرفتن سکه ها را خوب آمدی. تخم دو زرده کرده این آقا برای ما.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
38
84
پاسخ
تنها چیزی که در مورد روس وجود دارد این هست که آنها هیچ وقت راستگو نیستند و اگر در تاریخ موردی هست نام ببیرد ابن هم یکی از آنها می باشد.
پاسخ ها
ناشناس
| Portugal |
۱۲:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
روس ها بجز خیانت کار دیگری انجام نداده اند . خوبه آقای لاورف توضیح بده چرا اس300 های که به ایران تحویل شده در جنگ دوازده روزه عمل نکرد؟ حالا هم داره فرافکنی میکنه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
33
49
پاسخ
از نظر غربزده ، روسیه مقصره که اسنپ بک وجود داره و الا ظریف می خواسته نباشه ، اونها یقه ی طریف رو گرفتند و گفتند یالله امضا کن .‌حتی آمریکا و اروپا هم که خیانت کردند هم مقصر نیستند فقط روسیه مقصره . چین هم برای مقصر بودن نقش زاپاس رو داره . غربزده کلاه غربزده است و لاغیر .
پاسخ ها
ناشناس
| Romania |
۰۹:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
سلام‌تاواریش
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
وزیر خارجه مجری تصمیماته، فقط
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
در برجام وزیر خارجه مذاکر ه کننده ارشد بوده و صدالبته تصمیم گیرنده از طرف دولت روحانی.
م ن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
42
68
پاسخ
لاوروف بارها و بارها به ایران و ایرانیان توهین کرده است و این حرف وی نیز دروغی بیش نیست.
پاسخ ها
هادی حیدری
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
حرفهای بی سند . بارها و بارها را ولش کاش یکی رو هم مثال میزدی . ظریف خودش هم میدونه چه فاجعه ای بار آورده به عمد یا سهو .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
ظریف معتقد است که توافق بد بهتر از عدم توافق است لطفا سفید شویی نکنید
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
26
46
پاسخ
کدام اتهام بنده خدا عین واقعیت را بیان کرده است!! خود آقای ظریف بیش از هر کس دیگری می تواند به این خیانت به کشور شهادت بدهد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
2
36
پاسخ
تلخه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
حقیقت تلخه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
19
53
پاسخ
نمیدونی ظریف چرا این کارو کرد؟ خب امضای کری تضمین بوده بنده خدا
پاسخ ها
مهدی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
خیلی دوست دارم ماله کشی صادق زیبا کلام را هم در این مورد بشنوم
ویدیوهای مرتبط
