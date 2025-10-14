En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آتش‌سوزی مهیب و شبانه در چند مغازه تجاری بابل

مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی شهرداری بابل با بیان این که، چندین واحد تجاری در جاده بابل به قائم شهر طعمه حریق شد، گفت: ۳۵ آتش‌نشان برای مهار آتش به محله حادثه اعزام شدند.
کد خبر: ۱۳۳۴۲۰۳
| |
5 بازدید
آتش‌سوزی مهیب و شبانه در چند مغازه تجاری بابل

به گزارش تابناک، مهدی اکبری شامگاه دوشنبه در گفت گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: پس از برقراری تماس از سوی شهروندان با مرکز آتش نشانی بابل در حوالی ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه مبنی بر آتش سوزی گسترده در چندین واحد تجاری در جاده بابل به قائم شهر در ورودی روستای علمدار، ۳۰ آتش‌نشان به محل حادثه اعزام شدند.

وی گفت: ۱۰ دستگاه خودرو آتش نشانی که از ایستگاه های مختلف این شهرستان به محل حادثه اعزام شدند اکنون در حال مهار آتش هستند.

اکبری ادامه داد: در زمان حاضر همه تلاش ها بر آن است تا شعله های آتش به مغازه های بیشتری گسترش پیدا نکند و آتشنشانان به سرعت در حال اطفای حریق هستند.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری بابل تصریح کرد: علت آتش سوزی توسط کارشناسان مربوط در حال بررسی است و در خبرهای تکمیلی اطلاع رسانی خواهد شد.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
مازندران بابل آتش سوزی مغازه آتش سوزی گسترده خبر فوری
عکس: اطلاع رسانی عجیب کارگزار سفارت آلمان به مراجعین ایرانی!
بازخوانی تاریخ/به بهانه درگذشت دکتر محمود روحانی؛ تقاطع شریعتی و مطهری!
مانور روی موشک تاد بخشی از فریب اطلاعاتی صهیونیست ها است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آتش‌سوزی یک واحد تجاری در آبادان
ساختمان سه طبقه در بابل در آستانه فروپاشی
مهار آتش‌سوزی در پنج مغازه و انبار در اهواز
آتش‌سوزی مرگبار مغازه مکانیکی در تهران
آتش سوزی در مغازه‌ای در میدان حسن آباد
آتش‌سوزی حوالی هایپر استار اتوبان شهید باکری
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود
عراقچی: به تصمیم گروه‌های مقاومت احترام می‌گذاریم / خارج از مسئله هسته‌ای با آمریکا مذاکره‌ای نداشته‌ایم/ ۲۰ میس کال وزیر خارجه ترکیه دروغ است!
رقابت نفس گیر چوپان و تابانی را ببینید
ایران فهمیده تلافی محدود کارایی ندارد و این نقاط اسرائیل را می‌زند!
ویدیویی از پوتین درباره فروش جنگنده سوخو 35 به ایران؛ ماجرا چیست؟
روایت عراقچی از گفت وگوی پوتین و نتانیاهو درباره جنگ با ایران: ممکن است فریب باشد
لحظه بمباران پاکستان توسط جنگنده‌های افغانستان!
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!
هادی چوپان راهی فینال مستر المپیا ۲۰۲۵ شد
طالبان: عملیات علیه پاکستان به پایان رسید/ حملات سنگین جنگنده‌های اف ۱۶ پاکستانی/ ادعای نفوذ طالبان به عمق ۱۰ کیلومتری پاکستان
خلبان ارتش: توصیه کردیم اف 35 یا سوخو 35 بخرید!
مستر المپیا ۲۰۲۵: نبرد سه مدعی اصلی قهرمانی
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۳۴ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۱۰۱ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۹۱ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۹۱ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۸۸ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۸۳ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۸۳ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۸۰ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
زنان موتور سوار، آماده حرکت.../ دست اندازهای فرهنگی- قانونی رفع می شود؟!  (۷۰ نظر)
ظریف: موشک مهم است اما مردم مهم‌تر!  (۶۸ نظر)
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»  (۶۳ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۶۳ نظر)
جشن سعودی‌ها با دختران بی‌حجاب در تهران را ببینید  (۶۰ نظر)
جوانان عراقی با خودروهای آمریکا در جاده‌های شمال ایران  (۵۵ نظر)
tabnak.ir/005b5P
tabnak.ir/005b5P