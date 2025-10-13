به گزارش تابناک به نقل از وزارت امور خارجه، اسماعیل بقائی در این ارتباط تصریح کرد: شعار اصلی این اجلاس «تعمیق همکاری برای رفاه بیشتر جهانی» تعیین شده است و وزرای خارجه و هیأتهای دیپلماتیک از بیش از ۱۲۰ کشور عضو جنبش در آن حضور خواهند داشت.
به گفته بقائی، در جریان این نشست، علاوه بر مباحث عمومی و اعلام مواضع کشورهای عضو جنبش عدم تعهد، جلسه کمیته فلسطین جنبش عدم تعهد نیز با حضور دولتهای عضو آن از جمله جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد و وزیر امور خارجه ضمن تبیین مواضع کشورمان در نشست عمومی وزرای خارجه، در حاشیه اجلاس نیز با همتایان خود از کشورهای مختلف دیدار و گفتگو خواهد کرد.