En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

عراقچی به اوگاندا می‌رود

سخنگوی وزارت امور خارجه، از سفر سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به اوگاندا برای شرکت در نوزدهمین اجلاس میان‌دوره‌ای وزرای خارجه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد خبر داد.
کد خبر: ۱۳۳۴۱۹۸
| |
2 بازدید
عراقچی به اوگاندا می‌رود

به گزارش تابناک به نقل از وزارت امور خارجه، اسماعیل بقائی در این ارتباط تصریح کرد: شعار اصلی این اجلاس «تعمیق همکاری برای رفاه بیشتر جهانی» تعیین شده است و وزرای خارجه و هیأت‌های دیپلماتیک از بیش از ۱۲۰ کشور عضو جنبش در آن حضور خواهند داشت.

به گفته بقائی، در جریان این نشست، علاوه بر مباحث عمومی و اعلام مواضع کشورهای عضو جنبش عدم تعهد، جلسه کمیته فلسطین جنبش عدم تعهد نیز با حضور دولت‌های عضو آن از جمله جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد و وزیر امور خارجه ضمن تبیین مواضع کشورمان در نشست عمومی وزرای خارجه، در حاشیه اجلاس نیز با همتایان خود از کشورهای مختلف دیدار و گفتگو خواهد کرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
عباس عراقچی وزیر امور خارجه اوگاندا آفریقا جنبش عدم تعهد خبر فوری
عکس: اطلاع رسانی عجیب کارگزار سفارت آلمان به مراجعین ایرانی!
بازخوانی تاریخ/به بهانه درگذشت دکتر محمود روحانی؛ تقاطع شریعتی و مطهری!
مانور روی موشک تاد بخشی از فریب اطلاعاتی صهیونیست ها است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مخبر به اوگاندا می‌رود
رایزنی ظریف با معاون اول رییس‌جمهور ونزوئلا
۴ سند همکاری میان ایران و اوگاندا به امضا رسید
آمادگی ایران برای تبادل دستاوردها با اوگاندا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود
عراقچی: به تصمیم گروه‌های مقاومت احترام می‌گذاریم / خارج از مسئله هسته‌ای با آمریکا مذاکره‌ای نداشته‌ایم/ ۲۰ میس کال وزیر خارجه ترکیه دروغ است!
رقابت نفس گیر چوپان و تابانی را ببینید
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند
لقب جدید برای هادی چوپان در مسترالمپیا
جزئیات جدید از مکالمه مهم پوتین و نتانیاهو درباره ایران؛ سفیر ایران همه مکالمه را شنید!
ایران فهمیده تلافی محدود کارایی ندارد و این نقاط اسرائیل را می‌زند!
روایت عراقچی از گفت وگوی پوتین و نتانیاهو درباره جنگ با ایران: ممکن است فریب باشد
لحظه بمباران پاکستان توسط جنگنده‌های افغانستان!
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!
هادی چوپان راهی فینال مستر المپیا ۲۰۲۵ شد
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۳۴ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۱۰۱ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۹۱ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۹۱ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۸۸ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۸۳ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۸۳ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۸۰ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
زنان موتور سوار، آماده حرکت.../ دست اندازهای فرهنگی- قانونی رفع می شود؟!  (۷۰ نظر)
ظریف: موشک مهم است اما مردم مهم‌تر!  (۶۸ نظر)
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»  (۶۳ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۶۳ نظر)
جشن سعودی‌ها با دختران بی‌حجاب در تهران را ببینید  (۶۰ نظر)
جوانان عراقی با خودروهای آمریکا در جاده‌های شمال ایران  (۵۵ نظر)
tabnak.ir/005b5K
tabnak.ir/005b5K