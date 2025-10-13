En
درگیری خانوادگی در ملایر به جنایت تبدیل شد

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ملایر از کشف پرونده قتل خانوادگی و دستگیری قاتل خبر داد.
کد خبر: ۱۳۳۴۱۸۳
درگیری خانوادگی در ملایر به جنایت تبدیل شد

به گزارش تابناک به نقل از مهر، احمد صفایی در جمع خبرنگاران با اشاره به قتل خانوادگی در ملایر اظهار کرد: پس از تماس تلفنی اعضای یک خانواده مبنی بر غیبت مشکوک یکی از بستگان، بررسی‌های قضائی و پلیسی به‌صورت فوری آغاز شد.

وی افزود: با انجام اقدامات سریع و هماهنگ میان دستگاه قضایی و فراجا، فرد قاتل که پدر مقتول بوده شناسایی و دستگیر شد و در ادامه، در بازجویی‌ها به ارتکاب قتل فرزند خود اعتراف کرد.

دادستان ملایر خاطرنشان کرد: بر اساس نتایج اولیه تحقیقات، علت اصلی وقوع این جنایت درگیری بر سر مسائل شخصی بوده است؛ قاتل پس از شدت گرفتن مشاجره، با شیء سخت چندین ضربه به فرزند خود وارد کرده و سپس جسد را در چاهی واقع در حیاط منزل انداخته است.

صفایی عنوان کرد: جسد مقتول با حضور کارشناسان پزشکی قانونی از چاه خارج و جهت بررسی‌های بیشتر به این مرجع تحویل داده شد.

برچسب ها
همدان ملایر درگیری اختلافات خانوادگی قتل قتل خانواده قتل فرزند پدر قاتل خبر فوری
tabnak.ir/005b55
