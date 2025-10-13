۲۱/مهر/۱۴۰۴
صفحه نخست
»
سینما
پ
عکس:گریم الناز شاکردوست در نقش یک مرد میانسال!
به گزارش تابناک، تصویری در شبکه های اجنماعی از گریم الناز شاکردوست توسط امیر سعادتی کیا در شمایل یک مرد میانسال در فیلم در حال تولید "کچ پبله " منتشر شده است که مورد توجه قرار گرفته است.
اشتراک گذاری
برچسب ها
الناز شاکردوست
گریم عجیب
فیلم
گزارش خطا
