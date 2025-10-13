En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

حضور سؤال برانگیز اینفانتینو در شرم الشیخ

اینفانتیو رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا) پیش از نشست سران عربی، اروپایی و ترکیه‌ای در حالی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا عکس یادگاری گرفت.
کد خبر: ۱۳۳۴۱۶۷
| |
2631 بازدید
|
۱

حضور سؤال برانگیز اینفانتینو در شرم الشیخ

به گزارش تابناک، اینفانتیو رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا) پیش از نشست سران عربی، اروپایی و ترکیه‌ای در حالی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا عکس یادگاری گرفت که حضور وی به عنوان یک شخصیت ورزشی در این نشست سؤال برانگیز است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
اینفانتینو فیفا رئیس فیفا غزه توافق اسرائیل ترامپ شرم الشیخ خبر فوری
عکس: اطلاع رسانی عجیب کارگزار سفارت آلمان به مراجعین ایرانی!
بازخوانی تاریخ/به بهانه درگذشت دکتر محمود روحانی؛ تقاطع شریعتی و مطهری!
مانور روی موشک تاد بخشی از فریب اطلاعاتی صهیونیست ها است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
شوخ‌طبعی ترامپ برای سران کشورها در نشست شرم الشیخ!
عکس: امضای ترامپ بر توافقنامه صلح غزه در شرم الشیخ
ترامپ: ما به آنچه می‌گفتند غیر ممکن است دست یافتیم
پیام ترامپ به همسر زیبای اردوغان + عکس
استقبال حماس از اظهارات ترامپ درباره غزه
اسکورت عظیم ترامپ در تل آویو را ببینید
سخنرانی ترامپ در کنست قطع شد
ادعای ترامپ: موافقت حماس با اجرای بند خلع سلاح!
لحظه پرتنش ترامپ در کنست اسرائیل را ببینید
عکس العمل ترامپ به احتمال از سرگیری جنگ
تعریف و تمجید رئیس «فیفا» از ترامپ
رونمایی ترامپ از یک جام جنجالی شد
دیدار رئیس فیفا با ترامپ در کاخ سفید
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ابراهیم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
0
0
پاسخ
جای داور ایرانی استرالیایی خالی بود
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود
عراقچی: به تصمیم گروه‌های مقاومت احترام می‌گذاریم / خارج از مسئله هسته‌ای با آمریکا مذاکره‌ای نداشته‌ایم/ ۲۰ میس کال وزیر خارجه ترکیه دروغ است!
رقابت نفس گیر چوپان و تابانی را ببینید
ویدیویی از پوتین درباره فروش جنگنده سوخو 35 به ایران؛ ماجرا چیست؟
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل
ایران فهمیده تلافی محدود کارایی ندارد و این نقاط اسرائیل را می‌زند!
روایت عراقچی از گفت وگوی پوتین و نتانیاهو درباره جنگ با ایران: ممکن است فریب باشد
لحظه بمباران پاکستان توسط جنگنده‌های افغانستان!
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!
هادی چوپان راهی فینال مستر المپیا ۲۰۲۵ شد
خلبان ارتش: توصیه کردیم اف 35 یا سوخو 35 بخرید!
طالبان: عملیات علیه پاکستان به پایان رسید/ حملات سنگین جنگنده‌های اف ۱۶ پاکستانی/ ادعای نفوذ طالبان به عمق ۱۰ کیلومتری پاکستان
مستر المپیا ۲۰۲۵: نبرد سه مدعی اصلی قهرمانی
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۳۵ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۱۰۱ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۱۰۰ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۹۱ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۸۹ نظر)
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»  (۸۹ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۸۸ نظر)
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه  (۸۶ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۸۴ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۸۳ نظر)
زنان موتور سوار، آماده حرکت.../ دست اندازهای فرهنگی- قانونی رفع می شود؟!  (۷۰ نظر)
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»  (۶۳ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۶۳ نظر)
جشن سعودی‌ها با دختران بی‌حجاب در تهران را ببینید  (۶۰ نظر)
جوانان عراقی با خودروهای آمریکا در جاده‌های شمال ایران  (۵۶ نظر)
tabnak.ir/005b4p
tabnak.ir/005b4p