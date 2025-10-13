En
مدودف: درگیری در غزه ادامه خواهد داشت

رئیس‌جمهور پیشین روسیه گفت درگیری در نوار غزه تا زمان تشکیل کشور فلسطین ادامه خواهد داشت.
کد خبر: ۱۳۳۴۱۶۳
| |
131 بازدید
مدودف: درگیری در غزه ادامه خواهد داشت

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «دیمیتری مدودف» نایب رئیس شورای امنیت روسیه و رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر سابق این کشور شامگاه دوشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «آزادی اسرای اسرائیلی و زندانیان فلسطینی البته که چیز خوبی است، اما چیزی را حل نمی‌کند.»

مدودف در این پست تاکید کرد: «تا زمانی که یک کشور کامل فلسطینی مطابق با قطعنامه‌های شناخته شده سازمان ملل تشکیل نشود، هیچ چیز تغییر نخواهد کرد. جنگ ادامه خواهد یافت. و همه این را درک می‌کنند.»

«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا بامداد پنجشنبه گذشته اعلام کرد که رژیم صهیونیستی و جنبش حماس به توافق بر سر مرحله اول طرح آتش‌بس و تبادل اسرا دست یافته‌اند. این توافق پس از چهار روز مذاکرات غیرمستقیم بین ۲ طرف در شهر شرم‌الشیخ و با مشارکت ترکیه، مصر و قطر و تحت نظارت آمریکا حاصل شد.

ترامپ در تاریخ ۲۹ سپتامبر، طرحی ۲۰ بندی را اعلام کرد که شامل آزادی اسرای رژیم صهیونیستی در غزه، آتش‌بس و خلع سلاح حماس است.

روسیه مدودف فلسطین غزه حماس توافق آتش بس اسرائیل خبر فوری
بازخوانی تاریخ/به بهانه درگذشت دکتر محمود روحانی؛ تقاطع شریعتی و مطهری!
مانور روی موشک تاد بخشی از فریب اطلاعاتی صهیونیست ها است؟
فواد ایزدی به دنبال چیست؟/چرا فواد ایزدی میم جریان سوپرانقلابی شد؟
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود
عراقچی: به تصمیم گروه‌های مقاومت احترام می‌گذاریم / خارج از مسئله هسته‌ای با آمریکا مذاکره‌ای نداشته‌ایم/ ۲۰ میس کال وزیر خارجه ترکیه دروغ است!
رقابت نفس گیر چوپان و تابانی را ببینید
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند
لقب جدید برای هادی چوپان در مسترالمپیا
جزئیات جدید از مکالمه مهم پوتین و نتانیاهو درباره ایران؛ سفیر ایران همه مکالمه را شنید!
ایران فهمیده تلافی محدود کارایی ندارد و این نقاط اسرائیل را می‌زند!
روایت عراقچی از گفت وگوی پوتین و نتانیاهو درباره جنگ با ایران: ممکن است فریب باشد
لحظه بمباران پاکستان توسط جنگنده‌های افغانستان!
هادی چوپان راهی فینال مستر المپیا ۲۰۲۵ شد
اسرائیل قوی ترین تشکیلات موساد را در ایران راه انداخته!
