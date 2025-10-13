مدودف: درگیری در غزه ادامه خواهد داشت

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «دیمیتری مدودف» نایب رئیس شورای امنیت روسیه و رئیسجمهور و نخستوزیر سابق این کشور شامگاه دوشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «آزادی اسرای اسرائیلی و زندانیان فلسطینی البته که چیز خوبی است، اما چیزی را حل نمیکند.»
مدودف در این پست تاکید کرد: «تا زمانی که یک کشور کامل فلسطینی مطابق با قطعنامههای شناخته شده سازمان ملل تشکیل نشود، هیچ چیز تغییر نخواهد کرد. جنگ ادامه خواهد یافت. و همه این را درک میکنند.»
«دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا بامداد پنجشنبه گذشته اعلام کرد که رژیم صهیونیستی و جنبش حماس به توافق بر سر مرحله اول طرح آتشبس و تبادل اسرا دست یافتهاند. این توافق پس از چهار روز مذاکرات غیرمستقیم بین ۲ طرف در شهر شرمالشیخ و با مشارکت ترکیه، مصر و قطر و تحت نظارت آمریکا حاصل شد.
ترامپ در تاریخ ۲۹ سپتامبر، طرحی ۲۰ بندی را اعلام کرد که شامل آزادی اسرای رژیم صهیونیستی در غزه، آتشبس و خلع سلاح حماس است.