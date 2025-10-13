درخواست روسیه از افغانستان و پاکستان

در پی تشدید تنش‌ها در مرز افغانستان و پاکستان، وزارت خارجه روسیه شامگاه دوشنبه با ابراز نگرانی از وضعیت موجود، خواستار خویشتن‌داری طرفین شد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، وزارت خارجه روسیه در واکنش به درگیری دو کشورهمسایه افغانستان و پاکستان اعلام کرد: از کابل واسلام‌آباد می‌خواهیم خویشتن‌داری کنند.

این وزارتخانه اعلام کرد: با نگرانی گزارش‌های مربوط به تشدید مجدد اوضاع در منطقه مرزی افغانستان و پاکستان را دنبال کردیم.

به دنبال درگیری‌های اخیر این دو کشور، وزارت خارجه پاکستان با انتشار بیانیه‌ای رسمی نسبت به آنچه «تجاوز بی‌مورد طالبان افغانستان و عناصر خوارج وابسته» در مرز مشترک دو کشور طی شب ۱۱ تا ۱۲ اکتبر ۲۰۲۵ توصیف کرد، ابراز نگرانی عمیق کرد.

سخنگوی حکومت طالبان نیز در نخستین نشست خبری پس از درگیری با پاکستان با تأکید بر این‌که افغانستان حق دارد از حریم خود دفاع کند، اظهار داشت: ۸۰ نظامی پاکستانی در درگیری کشته و یا زخمی شدند.