آغاز مراسم تحویل اجساد اسرای اسرائیلی به صلیب سرخ

منابع صهیونیستی از آغاز روند تحویل اجساد اسرای اسرائیلی به صلیب سرخ خبر دادند.
کد خبر: ۱۳۳۴۱۴۶
| |
805 بازدید
آغاز مراسم تحویل اجساد اسرای اسرائیلی به صلیب سرخ

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، رسانه های رژیم صهیونیستی از آغاز مراسم تحویل اجساد اسرای اسرائیلی به صلیب سرخ خبر دادند.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش دادند که نیروهای صلیب سرخ جهانی به منظور تحویل اجساد اسرای کشته شده اسرائیلی، به منطقه‌ای در جنوب نوار غزه حرکت کرده‌اند و قرار است تابوت تعدادی از اسرای کشته شده را تحویل بگیرند.

ارتش رژیم صهیونیستی نیز این خبر را تأیید کرد و از وجود تابوت‌های اضافی خبر دادند.

از سوی دیگر یسرائیل کاتز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مدعی شد: تحویل جسد چهار اسیر خلاف توافق انجام شده است و هر گونه تعلل و تاخیری در تحویل اجساد به مثابه نقض توافق است و ما اقدامی مشابه انجام خواهیم داد.

غزه حماس توافق آتش بس اسرائیل اسرای اسرائیلی اجساد صلیب سرخ خبر فوری
