پیام جهاد اسلامی پس از آزادی اسرا

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0634\u0627\u062e\u0647 \u0646\u0638\u0627\u0645\u06cc \u062c\u0647\u0627\u062f \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0641\u0644\u0633\u0637\u06cc\u0646 \u062f\u0631 \u067e\u06cc \u0622\u0632\u0627\u062f\u06cc \u0627\u0633\u0631\u0627\u06cc \u0641\u0644\u0633\u0637\u06cc\u0646\u06cc \u0628\u0627 \u0627\u0646\u062a\u0634\u0627\u0631 \u067e\u0648\u0633\u062a\u0631\u06cc \u0646\u0648\u0634\u062a \u0645\u0627 \u0628\u0647 \u0639\u0647\u062f\u0645\u0627\u0646 \u0648\u0641\u0627 \u06a9\u0631\u062f\u06cc\u0645\u060c \u0622\u0632\u0627\u062f\u06cc\u200c\u062a\u0627\u0646 \u0645\u0628\u0627\u0631\u06a9.\n\u00a0\n