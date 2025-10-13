واکنش بازیگر خردسال «خوش رکاب» به فوت کاسبی

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0631\u0648\u0698\u0627\u0646 \u0622\u0631\u06cc\u0627\u0645\u0646\u0634 \u0632\u0627\u062f\u0647 (\u0632\u0627\u062f\u0647 \u06f2\u06f9 \u0627\u0631\u062f\u06cc\u0628\u0647\u0634\u062a \u06f1\u06f3\u06f7\u06f5 \u062f\u0631 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646) \u0628\u0627\u0632\u06cc\u06af\u0631 \u062a\u0626\u0627\u062a\u0631 \u0648 \u0633\u06cc\u0646\u0645\u0627 \u0648 \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646 \u0627\u0647\u0644 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a. \u0648\u06cc \u0628\u0627 \u0628\u0627\u0632\u06cc \u062f\u0631 \u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u062e\u0648\u0634 \u0631\u06a9\u0627\u0628\u00a0 \u0628\u0647 \u0634\u0647\u0631\u062a \u0631\u0633\u06cc\u062f.\n\u00a0\n