عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید کرد که در این اجلاس احتمال تصمیم‌گیری‌های یک‌جانبه وجود داشت و حضور ایران می‌توانست به تأیید ضمنی سیاست‌های کشورهای تحریم‌کننده تعبیر شود. این تصمیم پاسخی روشن به رفتارهای خصمانه آمریکا و نشانه‌ای از استقلال و اقتدار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است.

عدم شرکت رئیس جمهور در اجلاس شرم الشیخ پاسخی روشن به رفتار‌های خصمانه آمریکا بود

اسماعیل کوثری؛ عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با اینکه با توجه به استمرار تحریم‌ها و فشارهای خارجی علیه ایران و نقش برخی کشورها در تهدید منافع ملی، آیا شما تصمیم رئیس جمهور برای عدم شرکت در اجلاس شرم‌الشیخ را اقدامی منطقی و در راستای حفظ امنیت ملی و منافع کشور ارزیابی می‌کنید؟ اظهار کرد: ضرورتی نداشت که رئیس جمهور بخواهد در این اجلاس شرکت کند.

وی با تاکید بر اینکه به اعتقاد بنده عدم شرکت رئیس جمهور در این اجلاس اقدام درستی بود، گفت: در این اجلاس، ممکن بود تصمیماتی یک جانبه گرفته شود و بعد از آن اعلام کنند که ایران هم در این اجلاس حضور داشته و بر این تصمیمات صحه گذاشته است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: البته اصلا قرار نبود که رئیس جمهور در این اجلاس شرکت کند و دعوت از آقای پزشکیان، به درخواست آنها بود.

وی گفت: عدم شرکت رئیس جمهور در اجلاس شرم الشیخ پاسخ محکمی به آمریکا بود. عدم حضور رئیس جمهور در این اجلاس مهم است و معتقدم که شرکت نکردن او اقدامی به جا و درست بود.

به گزارش تابناک، در آستانه برگزاری اجلاس صلح غزه در شرم‌الشیخ مصر، دولت قاهره از مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان برای شرکت در این نشست دعوت رسمی به عمل آورد.

به گفته‌ عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، دعوت رسمی کشور مصر برای شرکت رئیس‌جمهور در اجلاس شرم‌الشیخ دریافت شد، اما جمهوری اسلامی ایران پاسخ منفی داد و سپس دعوتی نیز از وزیر امور خارجه انجام شد.

وی در توضیح علت این تصمیم گفت: نمی‌توانیم با کسانی وارد تعامل شویم که به مردم ایران حمله کرده‌اند و همچنان ما را تهدید و تحریم می‌کنند.

همچنین، سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد که پس از سنجش دقیق جنبه‌های مثبت و منفی حضور یا عدم حضور در نشست شرم‌الشیخ، تصمیمی اتخاذ شد که بیشترین تأمین‌کننده منافع و مصالح ملی باشد.

در نتیجه، ایران در این اجلاس هیچ نماینده‌ای نداشت و عدم حضورش بازتابی از موضع انتقادی تهران نسبت به ترکیب شرکت‌کنندگان و چارچوب سیاسی این نشست بود.