شاهکار نابغه تنیس روی میز ایران در آسیا

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9 \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u0648\u0631\u0632\u0634 \u0633\u0647\u061b \u0628\u0646\u06cc\u0627\u0645\u06cc\u0646 \u0641\u0631\u062c\u06cc \u062f\u0631 \u0631\u0642\u0627\u0628\u062a\u06cc \u0646\u0632\u062f\u06cc\u06a9 \u0628\u0627 \u0646\u062a\u06cc\u062c\u0647 \u06f3 \u0628\u0631 \u06f2 \u0644\u06cc \u0634\u06cc\u062f\u0648\u0646\u06af \u0627\u0632 \u0686\u06cc\u0646 \u0631\u0627 \u06a9\u0647 \u0631\u0646\u06a9 \u062f\u0648\u0645 \u062c\u0647\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0627\u062e\u062a\u06cc\u0627\u0631 \u062f\u0627\u0634\u062a \u0648 \u0642\u0647\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0627\u0644\u0645\u067e\u06cc\u06a9 \u0628\u0648\u062f \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0627\u062a \u0642\u0647\u0631\u0645\u0627\u0646\u06cc \u0622\u0633\u06cc\u0627 \u0634\u06a9\u0633\u062a \u062f\u0627\u062f.