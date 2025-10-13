در فضای فعلی که هیچکدام از ارکان مهم یعنی فدراسیون، کادرفنی و مجموعه بازیکنان تیم ملی، از محبوبیت چشمگیر و استانداردی میان مردم و افکارعمومی برخوردار نیستند، تنها نتایج فوقالعاده و شورانگیز میتواند وضعیت را در آینده تغییر دهد.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم ملی فوتبال ایران در یکی از نامحبوبترین و انتقاد برانگیزترین مقاطع تاریخ خود قرار دارد. تیمی که قرار است خود را آماده حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ کند، اما حتی در بازیهای دوستانه هم توان ارائه آنچه اسمش تدارک است را ندارد و موجب به وجود آمدن انتقادات زیادی میشود.
قلعهنویی و شاگردانش در حالی فردا به مصاف تانزانیا تیم رده ۱۰۷ فیفا میروند که زخمهای به جا مانده بر پیکر تیم ملی همچنان مرهم نیافته است. بعد از شکست ۲ بر یک تیم ملی برابر روسیه و از آن مهمتر نمایش بازیکنان قلعهنویی، نه تنها انتقادات اوج گرفت بلکه این بار شرایط بدتر هم شد. خداداد عزیزی مهاجم سابق تیم ملی و مدیر فعلی تیم تراکتور در مصاحبهای گفت: «برای من جالب بود که سرمربی تیم ملی ایران بعد از شکست برابر روسیه گفت که در نیمه دوم بازی تاکتیکی انجام دادیم. آقایان! مردم فوتبال را نگاه میکنند، از کدام تاکتیک حرف میزنید؟ از مسئولان تلویزیون و شبکه سه سیما میخواهم بازی تیم ملی را پخش نکنند تا مردم نبینند. در نود دقیقه چیزی به اسم تاکتیک ندیدیم.»
در میان تمام اظهارنظرها و انتقادات تندی که در داخل ایران نسبت به تیم ملی مطرح شد، آنچه بیشتر باعث ناراحتی است، زخمزبانها و کنایههایی بود که روسها به فوتبال ایران زدند. از سرمربی تا بازیکنان و حتی تعدادی از کارشناسان و پیشکسوتان فوتبال روسیه با جملاتی تحقیرآمیز علیه تیم ملی فوتبال ایران موضع گرفتند و حتی صعود به جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا را زیر سؤال بردند. صعودی که در ماههای گذشته بارها توسط مسئولان فدراسیون فوتبال و کادرفنی تیم ملی، دستاوردی ارزشمند و مهم عنوان شد.
در این شرایط، جملاتی، چون «ایران جز اوت دستی و کرنر چیزی نداشت»، «این تیم چگونه به جام جهانی صعود کرده» و «ایرانیها توریست بودند، نه فوتبالیست» که از سوی روسها مطرح شد، شاید در ظاهر توهینآمیز باشد و خون هر ایرانی را به جوش آورد، اما واقعیت این است که عملکرد ضعیف و بیبرنامه تیم ملی راه را برای اهانت و تخریب غریبهها هموار کرده است. چهبسا اگر تیم ملی، فوتبالی قابل توجه و قابل دفاع ارائه میداد و مقابل تیم نهچندان قدرتمند روسیه که در چند سال اخیر به دلیل تحریم از حضور در میادین بینالمللی وضعیت مطلوبی ندارد، پیروز میشد حالا نه تنها خبری از کنایه به فوتبال ایران نبود بلکه کارشناسان و رسانههای روس مجبور به تعریف و تمجید از قلعهنویی و شاگردانش میشدند.
نکته حائز اهمیت اینکه اگر مسائل فنی و تاکتیکی را کنار بگذاریم و به ایرادات ریز و درشتی که تیم ملی دارد و بسیاری از کارشناسان به آن اشاره میکنند بیاعتنا باشیم، نمیتوان نسبت به ذهنیت و انگیزه نداشته بازیکنان بی تفاوت بود. بازیکنانی که مهمترین پیراهن را به تن دارند و در مصاحبههایشان خود را «سرباز» کشور و مردم جا میزنند باید خیلی بیشتر از اینها قدر پیراهن تیم ملی را بدانند و به آن عرق و تعصب داشته باشند. بدیهی است بازیکنانی که به مسائلی، چون کودتا در تیم ملی و برکناری دراگان اسکوچیچ فکر میکنند، یا بازیکنانی که درصدد کسب مجوز ورود خودروی لوکس خارجی هستند، نمیتوانند نهایت انگیزه و توان خود را در هر بازی دوستانه یا رسمی تیم ملی بهکار گیرند.
در حالی که حدود ۸ ماه تا آغاز مهمترین و مورد توجهترین تورنمنت فوتبالی دنیا باقی مانده، باید یادآوری کرد و هشدار داد که با چنین اوضاعی چه به لحاظ فنی و چه به لحاظ ذهنیت و انگیزه بازیکنان، تحقق رویای درخشش در جام جهانی و صعود به مراحل بالاتر، سرابی بیش نیست و یکبار دیگر سرخوردگی جمعی به میلیونها هوادار فوتبال در کشورمان تحمیل خواهد شد. در فضای فعلی که هیچکدام از ارکان مهم یعنی فدراسیون، کادرفنی و مجموعه بازیکنان تیم ملی، از محبوبیت چشمگیر و استانداردی میان مردم و افکار عمومی برخوردار نیستند، تنها نتایج فوقالعاده و شورانگیز میتواند وضعیت را در آینده تغییر دهد.