قلعهنویی تمام حریفانی که در مسیر تیمملی قرار گرفتهاند را تیمهایی قدرتمند معرفی کرده و در نشستهای خبری قبل از بازی به تعریف و تمجید از آنها پرداخته است.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، حدود دو سالونیم از حضور امیر قلعهنویی روی نیمکت تیمملی فوتبال ایران میگذرد. او از زمانی که سکان هدایت تیم را برعهده گرفته، در مسابقاتی، چون جامملتهای آسیا، انتخابی جامجهانی ۲۰۲۶ و تورنمنت کافا شرکت کرده و از لحاظ آماری توانسته شرایط را به سود خود تغییر دهد. هر چند تعدادی از کارشناسان معتقدند تیم ملی در این مدت با حریفانی بزرگ و قدرتمند مواجه نشده و در دیدارهایی که تیم مقابل در جایگاه قابل توجهی قرار داشته، قلعهنویی و شاگردانش به مشکل خوردهاند.
در این شرایط، تیم ملی تحت هدایت امیر قلعهنویی مقابل روسیه متحمل شکست ۲ بر یک شد تا چهارمین باخت ژنرال در کارنامهاش ثبت شود. تیم ملی پیش از این با سرمربیگری قلعهنویی ۳ شکست دیگر را تجربه کرده بود؛ دو باخت مقابل قطر در جام ملتها و انتخابی جامجهانی و یک باخت در برابر ازبکستان در فینال تورنمنت کافا. از سویی تیم ملی در دومین بازی تدارکاتی خود در فیفادی مهرماه، سهشنبه مقابل تیم ملی تانزانیا قرار میگیرد که در رده ۱۰۷ فیفا قرار دارد.
هرچند فعلاً خبری از بازیهای تدارکاتی با تیمهای درجه یک و قدرتمند دنیا نیست، اما تردیدی وجود ندارد که تیمملی برای آمادهسازی مناسب جهت حضور آبرومندانه و خوب در جام جهانی ۲۰۲۶، نیازمند تدارک بهتر است و البته فرصت زیادی هم باقی نیست. با تمام این اوصاف، نکته جالبی وجود دارد و اینکه در مدت اخیر قلعهنویی تمام حریفانی که در مسیر تیم ملی قرار گرفتهاند را تیمهایی قدرتمند معرفی کرده و در نشستهای خبری قبل از بازی به تعریف و تمجید از آنها پرداخته است. افغانستان و روسیه هم ندارد و به نظر میرسد او از یک الگوی ثابت پیروی میکند.
امیر قلعهنویی در نشست خبری پیش از بازی با افغانستان در تورنمنت کافا، اظهار داشت: «این دومین دوره مسابقات کافا است که میتواند در آینده فوتبال آسیا تأثیرگذار باشد. فوتبال در آسیا و کافا در حال پیشرفت است و هیچ تیمی را نمیتوان دستکم گرفت. نتایج افغانستان را پیگیری کرده و فیلم بازیهایش را آنالیز کردیم. مقابل سوریه در عربستان یک بر صفر باختند و میتوانستند بازی را مساوی کنند. به تایلند هم ۲ بر صفر باختند. تیم با برنامهای است و فوتبال خوبی بازی میکند. سعی دارند با جمعشدن در زمین خودشان و ضد حمله به گل برسند.» او در همین نشست، تأکید کرد که در فیفادیهای آینده با تیمهای سطح بالاتر و بهتری بازی خواهند کرد تا عیار تیم مشخص شود.
سرمربی تیم ملی در نشست خبری پیش از بازی با ازبکستان در فینال تورنمنت کافا هم برای حریف سنگ تمام گذاشت ادامه گفت: «کشور ازبکستان سرمایهگذاری خوبی روی فوتبالش کرده و این باعث شده تا فوتبال ازبکستان قدرتمندتر از قبل شود. وقتی برنامه داشته باشید که ساختارسازی کنید، به شما لطمهای نمیخورد. ازبکستان این کار را انجام داده و در سطح پایهها هم نتایج خوبی گرفته. این بحث مهمی است. در ازبکستان روی فوتبال باشگاهی هم برنامهریزی کردند. ازبکستان دارد به یک قطب فوتبال در آسیا تبدیل میشود و در کنار تیمهای بزرگ قرار میگیرد.»
امیر قلعهنویی در نشست خبری پیش از بازی اخیر تیم ملی مقابل روسیه هم از جملات مشابهی استفاده کرد. البته با توجه به تفاوت سطح روسیه با تیمهایی، چون افغانستان و ازبکستان، ژنرال اینچنین به توصیف حریف و قدرتش پرداخت: «میدانیم روسیه تیمی بسیار قوی و تاکتیکی است که از لحاظ ارزش تیمی ۲۰۰ میلیون یورو قیمت دارد. تقریبا ۶ برابر تیم ایران. اگر تیم روسیه این مشکلات را نداشت، قطعاً در رنکینگ فیفا جزو ۲۰ تیم برتر بود، چراکه در ۲۲ بازی اخیرش، ۱۳ برد، ۸ مساوی و فقط یک باخت داشته است. میانگین گلزنیاش در هر بازی بالای ۳ بوده و این مسائل نشان میدهد یک بازی بسیار سخت داریم.»
هر چند بیان چنین جملاتی میان سرمربیان تیمها قبل از بازی با رقبا، موضوعی نسبتاً معمول و مرسوم است، اما به نظر میرسد قلعهنویی بیش از اینکه درصدد احترام به حریف باشد، سعی میکند از حربهای مشخص استفاده کند. اینکه اگر تیم ملی نتیجه مطلوبی نگرفت، اینطور القا شده باشد که شاگردانش بازی راحتی نداشتند و اگر هم توانستند پیروز از زمین خارج شوند، اینطور تلقی شود که تیم ملی دست به کار بزرگی زده است.