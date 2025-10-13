برندگان جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۲۵ معرفی شدند

آکادمی نوبل، جایزه اقتصاد امسال را به سه نفر اهدا کرد.

به گزارش تابناک؛ رویترز نوشت: لحظاتی پیش آکادمی سلطنتی علوم سوئد اعلام کرد: «جوئل موکر»، «فیلیپ آگیون» و «پیتر هویت» به دلیل «توضیح رشد اقتصادی مبتنی بر نوآوری» برنده جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۲۵ شدند.

این جایزه معتبر که پیش از این با نام جایزه بانک مرکزی سوئد در علوم اقتصادی به یاد آلفرد نوبل شناخته می‌شد، آخرین جایزه‌ای است که امسال اهدا می‌شود و ارزش آن ۱۱ میلیون کرون سوئد (۱.۲ میلیون دلار) است.

این نهاد اهداکننده جوایز در بیانیه‌ای اعلام کرد: «برندگان جایزه به ما آموخته‌اند که رشد پایدار را نمی‌توان بدیهی دانست. رکود اقتصادی و نه رشد، در بیشتر تاریخ بشر امری عادی بوده است. کار آنها نشان می‌دهد که ما باید از تهدیدهای رشد مداوم آگاه باشیم و با آنها مقابله کنیم.»

جوایز پزشکی، فیزیک، شیمی، صلح و ادبیات هفته گذشته اعلام شدند. این جوایز به نیت آلفرد نوبل و با حمایت مالی او ایجاد شدند اما جایزه نوبل اقتصاد بعدها اضافه شد.