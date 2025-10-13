به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، حسامالدین آشنا مشاور پیشین مشاور رئیسجمهور و رئیس پیشین مرکز بررسیهای استراتژیک بهتازگی پستی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی منتشر کرده که در آن از یکسریال سیاسی امنیتی خارجی نام برده است.
آشنا با درج پوستر اینسریال، نوشته است: «سریال THe DEAL چیزی بسیار بیشتر از یک روایت سوئیسی از مذاکرات برجام است.»
اما ماجرای سریال The Deal چیست؟
خلاصه داستان اینسریال از اینقرار است که در سال ۲۰۱۵ یکدیپلمات سوئیسی در ژنو، میانجی مذاکرات پرتنش هستهای ایران و آمریکا میشود. در ادامه یکمهندس ایرانی به نام پیام سنجابی که بهخاطر گذشتهاش در خطر است، وارد داستان میشود و باعث میشود وظایف دیپلماتیک سوئیسی سنگینتر شود.
نقش دیپلمات سوئیسی را ورلا بیتنز بازیگر و کارگردان بلژیکی، و نقش مهندس ایرانی را هم آرش مرندی ایفا میکند که متولد سال ۱۹۸۴ میلادی در تهران اما بزرگشده آلمان است. او تعلق خاطری به ایران ندارد و پیشتر هم در آثار نمایشی ضدایرانی ازجمله فیلم «یکدختر که تنها در شب تا خانه قدم میزند» در سال ۲۰۱۴ بازی کرده است.
فارغ از اشاره حسامالدین آشنا به «چیزی بیشتر از یکروایت سوئیسی از مذاکرات برجام» و احتمال کنایههای سیاسی در اینپست، توجه کنیم که دستگاه تبلیغاتی و رسانهای غرب دوباره در اثری دیگر که تلاش شده با رنگ و لعاب حسن نیست سوئیسیها، واقعی و بیطرف به نظر برسد، مشغول سمپراکنی درباره فعالیتهای صلحآمیز هستهای ایران است. گریم کسانی که نقش دیپلماتهای ایرانی را ایفا میکنند، ما را یاد فیلم ضعیف آرگو میاندازد. طراحان لباس و گریم اینفیلم هم سعی کردهاند آدم بدهای داستانشان که ایرانی باشند، شبیه چیزی باشند که در رسانهها از ایرانیهای وزارتخارجهای با یقههای بسته و کتشلوارهای رسمی و مرتب دیده شده اما مانند آرگو، ما ایرانیها با دیدن دیالوگگفتن و بازی بازیگرانی که باید نقش ایرانیها را ایفا کنند، متوجه ضعفهای اثر میشویم.
تصویر دیپلماتهای ایرانی سر میز مذاکره
اما رنگ و لعاب فیلمنامه اینسریال امنیتی، مربوط به عشق دیپلمات ارشد سوئیسی یعنی الکساندرا وایس به مهندس ایرانی در معرض خطر است. این دو در گذشته عاشق هم بودهاند و بناست در قسمت اول سریال، عشق قدیمی زیر خاکسترشان شعلهور شود و حضور ناگهانی مهندس ایرانی که جانش در خطر است، منطق روایی داشته باشد. اینمیان قصه کسلکننده مذاکرات خشک و دیپلماتیک که برای مخاطب چندان جذابیتی ندارند، با اینترفند با روایت آمریکایی و غربی به خورد مخاطب داده میشود؛ با اینپوشش که الکساندرا وایس بهعنوان رئیس هیئت دیپلماتیک سوئیس به هر دری میزند تا بین دو طرف دعوا را که در پشت پرده اقداماتی میکنند و در میز مذاکره به هم لبخند میزنند، راضی نگه دارد و مشکلشان را حل کند.
چیزی عوض نشده است! یکاثر دیگر در مسیر دشمنی با ایران و ایرانهراسی مردم کشورهای اروپا و آمریکا تولید شده که طی دهههایی که از پیروزی انقلاب اسلامی میگذرد، برایمان عادی شده است. از دیگران که توقعی نیست اما خودیها و مخاطبانی که اینسریال را هم در کنار آثاری مثل «هوملند» و هزاران فیلم و سریال ضدایرانی دیگر میبینند، باید هوشیار باشند. زمان انتشار آثار نمایشی دستگاه تبلیغاتی غرب بیحکمت با فعالیتهای آنها نیست. همانطور که چندسال پیش از حمله به تاسیسات هستهای ایران، فیلم اینحمله در «تاپگان۲» به تصویر کشیده شد، اینبار هم با پخش «معامله» خوابی برایمان دیدهاند که محتملترین گزینهاش مدیریت افکار عمومی دنیا و بستن دهان جبهه مقاومت یعنی ایران است.