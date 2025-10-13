En
کاراته ایران در مسیر پاریس

جهت شرکت در مسابقات کسب سهمیه قهرمانی جهان در فرانسه، تیم ملی کاراته کشورمان با 4 ورزشکار صبح امروز راهی فرانسه شد.
کاراته ایران در مسیر پاریس

به گزارش تابناک به نقل از  روابط عمومی فدراسیون کاراته، این رقابت‌ها ۲۵ تا ۲۷ مهر ماه در شهر پاریس برگزار می‌شود و تیم ایران با ترکیب ذیل راهی این پیکار‌ها شد

فاطمه صادقی در کاتا انفرادی، امیررضا برزویی در وزن ۶۷- کیلوگرم، مبینا حیدری در وزن ۶۸- کیلوگرم و حنانه صالحی در وزن ۶۸+ کیلوگرم

مربیان: پگاه زنگنه و فاطمه بغلانی پور

لازم به ذکر است در بخش کاتا انفرادی، علی زند که قرار بود به عنوان نماینده کشورمان در این رقابت‌ها حضور یابد، به دلیل صادر نشدن روادید، نتوانست همراه تیم عازم فرانسه شود. با این حال، فدراسیون کاراته همچنان پیگیر صدور روادید این کاراته‌کای ارزشمند است تا در صورت فراهم شدن شرایط، وی بتواند در این پیکار‌ها به عنوان نماینده ایران شرکت کند.

دکتر مسعود رهنما، رئیس فدراسیون، اشرف امینی عضو کمیته فنی فدراسیون جهانی و مازیار فریدخمامی، سرپرست سازمان تیم‌های ملی کاراته تیم فوق را همراهی می‌کنند. سرپرستی تیم نیز بر عهده هادی عرب است.

گفتنی است، پیش از این سارا بهمنیار، فاطمه سعادتی، آتوسا گلشادنژاد، علی مسکینی، مرتضی نعمتی، مهدی خدابخشی و صالح اباذری سهمیه جهانی را کسب کرده بودند.

چرا علیرضا جهانبخش جزو تیم کاتا انفردادی نیست !؟
