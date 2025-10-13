حضور حشمت مهاجرانی در اردوی تیم ملی

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9 \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u0633\u0627\u06cc\u062a \u0631\u0633\u0645\u06cc \u0641\u062f\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644\u060c \u062d\u0634\u0645\u062a \u0645\u0647\u0627\u062c\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0633\u0631\u0645\u0631\u0628\u06cc \u062a\u06cc\u0645 \u0645\u0644\u06cc \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u062c\u0627\u0645 \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc \u0661\u0669\u0667\u0668 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0627\u0631\u062f\u0648\u06cc \u062a\u06cc\u0645 \u0645\u0644\u06cc\u060c \u0628\u0627 \u0645\u0647\u062f\u06cc \u0645\u062d\u0645\u062f\u0646\u0628\u06cc \u0648 \u0627\u0645\u06cc\u0631 \u0642\u0644\u0639\u0647\u200c\u0646\u0648\u06cc\u06cc \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u0648 \u06af\u0641\u062a\u200c\u0648\u06af\u0648 \u06a9\u0631\u062f.\n\u00a0\n\u00a0