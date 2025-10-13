En
کارت بازی ستاره پرسپولیس صادر شد

کارت بازی بازیکن ساحل عاجی پرسپولیس صادر شد و او از این پس امکان حضور در رقابت‌های لیگ برتر خلیج فارس را دارد.
کارت بازی ستاره پرسپولیس صادر شد

به گزارش تابناک به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، مجوز و کارت بازی سرژ اوریه برای همراهی سرخپوشان در رقابت‌های لیگ برتر صادر شد.

به این ترتیب ستاره ساحل عاجی پرسپولیس با تایید بهبودی آسیب‌دیدگی‌اش از سوی کادر پزشکی در اختیار کادر فنی خواهد بود.

