کارت بازی ستاره پرسپولیس صادر شد

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9 \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u0633\u0627\u06cc\u062a \u0631\u0633\u0645\u06cc \u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u067e\u0631\u0633\u067e\u0648\u0644\u06cc\u0633\u060c \u0645\u062c\u0648\u0632 \u0648 \u06a9\u0627\u0631\u062a \u0628\u0627\u0632\u06cc \u0633\u0631\u0698 \u0627\u0648\u0631\u06cc\u0647 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0647\u0645\u0631\u0627\u0647\u06cc \u0633\u0631\u062e\u067e\u0648\u0634\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0631\u0642\u0627\u0628\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0644\u06cc\u06af \u0628\u0631\u062a\u0631 \u0635\u0627\u062f\u0631 \u0634\u062f.\n\u0628\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u062a\u0631\u062a\u06cc\u0628 \u0633\u062a\u0627\u0631\u0647 \u0633\u0627\u062d\u0644 \u0639\u0627\u062c\u06cc \u067e\u0631\u0633\u067e\u0648\u0644\u06cc\u0633 \u0628\u0627 \u062a\u0627\u06cc\u06cc\u062f \u0628\u0647\u0628\u0648\u062f\u06cc \u0622\u0633\u06cc\u0628\u200c\u062f\u06cc\u062f\u06af\u06cc\u200c\u0627\u0634 \u0627\u0632 \u0633\u0648\u06cc \u06a9\u0627\u062f\u0631 \u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u062e\u062a\u06cc\u0627\u0631 \u06a9\u0627\u062f\u0631 \u0641\u0646\u06cc \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0628\u0648\u062f.