به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، نمایشگاه جهانی فناوری GITEX 2025، که از ۱۳ تا ۱۷ اکتبر در مرکز تجارت جهانی دبی برگزار میشود، بهعنوان بزرگترین گردهمایی فناوری در جهان، شاهد رونمایی از پروژههای نوآورانه در حوزه حملونقل هوشمند بود.
یکی از مهمترین دستاوردهای این دوره، معرفی تراموای بدون ریل مجهز به هوش مصنوعی توسط اداره حملونقل و راههای دبی (RTA) بود. این تراموای پیشرفته، با استفاده از فناوریهای AI و IoT، قادر است بهصورت خودران و بدون نیاز به زیرساختهای ریلی، در مسیرهای مشخص حرکت کند.
تراموای بدون ریل، بهعنوان بخشی از ۱۱ پروژه حملونقل هوشمند معرفیشده در GITEX 2025، نشاندهنده تعهد دبی به توسعه راهکارهای نوین در حملونقل شهری است. این پروژه با هدف کاهش ترافیک، بهبود کیفیت زندگی شهری و افزایش بهرهوری حملونقل عمومی طراحی شده است.
با توجه به مشارکت بیش از ۶٬۸۰۰ شرکت از ۱۸۰ کشور و حضور بیش از ۲۰۰٬۰۰۰ بازدیدکننده در این نمایشگاه، GITEX 2025 بهعنوان سکویی برای معرفی فناوریهای پیشرفته و تبادل دانش در حوزه فناوریهای نوین شناخته میشود.