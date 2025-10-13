En
استقبال خانوادگی نتانیاهو از ترامپ+عکس

نتانیاهو و همسرش به همراه ویتکاف و جرد کوشنر برای استقبال از ترامپ وارد فرودگاه بن‌گوریون شدند.
کد خبر: ۱۳۳۴۰۳۳
1527 بازدید
۴

استقبال خانوادگی نتانیاهو از ترامپ+عکس

به گزارش تابناک؛ نتانیاهو و همسرش به همراه ویتکاف و جرد کوشنر برای استقبال از ترامپ وارد فرودگاه بن‌گوریون شدند.

استقبال خانوادگی نتانیاهو از ترامپ+عکس

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
heidar
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۱۰:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
7
9
پاسخ
به هرچی کفتاره گفتن زکی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
7
13
پاسخ
لعنت به هر دوتا شون هر دو قاتلان خبیثند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
7
9
پاسخ
نتانیاهو جانور درنده ای است که با پوست انسان روکش شده
ابولفضل
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
0
0
پاسخ
بهترین زمان برای حمله همین حالاست که حساب مار دستشان بیاید
