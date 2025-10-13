استقبال خانوادگی نتانیاهو از ترامپ+عکس

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0646\u062a\u0627\u0646\u06cc\u0627\u0647\u0648 \u0648 \u0647\u0645\u0633\u0631\u0634 \u0628\u0647 \u0647\u0645\u0631\u0627\u0647 \u0648\u06cc\u062a\u06a9\u0627\u0641 \u0648 \u062c\u0631\u062f \u06a9\u0648\u0634\u0646\u0631 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0642\u0628\u0627\u0644 \u0627\u0632 \u062a\u0631\u0627\u0645\u067e \u0648\u0627\u0631\u062f \u0641\u0631\u0648\u062f\u06af\u0627\u0647 \u0628\u0646\u200c\u06af\u0648\u0631\u06cc\u0648\u0646 \u0634\u062f\u0646\u062f.\n