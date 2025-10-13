۲۱/مهر/۱۴۰۴
Monday 13 October 2025
۱۰:۵۵
بین الملل
»
خاورمیانه
بازدید
1164
1164
بازدید
پ
قابهایی از لحظه تبادل ۷ اسیر رژیم صهیونیستی
کد خبر:
۱۳۳۴۰۲۸
تاریخ انتشار:
۲۱ مهر ۱۴۰۴ - ۱۰:۲۵
13 October 2025
کد خبر:
۱۳۳۴۰۲۸
|
۲۱ مهر ۱۴۰۴ - ۱۰:۲۵
13 October 2025
|
1164
بازدید
1164
بازدید
اشتراک گذاری
برچسب ها
تبادل اسرا
اسرای اسرائیلی
اسرای فلسطین
خبر فوری
آزادی اسرای اسرائیلی
بازخوانی تاریخ/به بهانه درگذشت دکتر محمود روحانی؛ تقاطع شریعتی و مطهری!
مانور روی موشک تاد بخشی از فریب اطلاعاتی صهیونیست ها است؟
فواد ایزدی به دنبال چیست؟/چرا فواد ایزدی میم جریان سوپرانقلابی شد؟
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پشت پرده مخالفت نتانیاهو با معامله تبادل اسرا
آمار نتانیاهو از اسیران اسرائیلی در اختیار حماس
آزادی این 3 نفر در ازای 100اسیر فلسطینی
خشم نتانیاهو از نظرسنجیها درباره تبادل اسرا
اهالی غزه از صبح امروز میتوانند به شمال برگردند
نخستین بیانیه نتانیاهو درباره توافق تبادل اسرا
نتانیاهو: اسرائیل روز سختی خواهد داشت
حماس: تهدیدهای ترامپ ما را نمیترساند
ارتش اسرائیل گروگانها را تحویل گرفت
صف بندی گردانهای القسام در دور هفتم مبادلهٔ اسرا
متن توافق حماس و اسرائیل منتشر شد
تصاویر: نظم و مدیریت در مراسم تبادل اسرای صهیونیستی
شهادت کوچکترین اسیر فلسطینی در غزه
خودکشی نافرجام اسیر اسرائیلی در غزه
تظاهرات جدید مقابل منزل نتانیاهو و درمر
نتانیاهو: شروط حماس درباره تبادل اسرا را نمیپذیریم
شرط عجیب نتانیاهو برای اجرای توافق آتش بس!
اولین اسرای فلسطینی آزاد شدند
چهره خندان اسرای اسرائیلی
حماس با فهرست اسرای اسرائیلی موافقت کرد
آخرین اخبار
اسامه حمدان: سلاح مقاومت تحویل داده نمیشود
استقبال خانوادگی نتانیاهو از ترامپ+عکس
خبر خوش برای بازنشستگان
زندگی در غزه جریان دارد
مایکروسافت از تراشه کوانتومی «Majorana 1» رونمایی کرد/ جهشی بزرگ در مسیر کامپیوترهای آینده
قابهایی از لحظه تبادل ۷ اسیر رژیم صهیونیستی
ترامپ وارد تل آویو شد
استوری سخنگوی کاخ سفید از پیگیری فرایند تبادل اسرا
کیفیت هوای تهران امروز چگونه است؟
ارتش اسرائیل گروگانها را تحویل گرفت
اتهام جنجالی ماچادو پس از دریافت نوبل به ایران و ونزوئلا
خط مزاحمان تلفنی اورژانس تهران مسدود میشود
آزادی ۲۵۰ اسیر با حکم ابد از زندان صهیونیستی
قیمت خودرو امروز 21 مهر 1404
اجرای «ای ایران» پس از قهرمانی تیم ملی وزنهبرداری
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر میکند
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
حرفهای تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی
عراقچی: به تصمیم گروههای مقاومت احترام میگذاریم / خارج از مسئله هستهای با آمریکا مذاکرهای نداشتهایم/ ۲۰ میس کال وزیر خارجه ترکیه دروغ است!
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
رقابت نفس گیر چوپان و تابانی را ببینید
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله میکند
لقب جدید برای هادی چوپان در مسترالمپیا
جزئیات جدید از مکالمه مهم پوتین و نتانیاهو درباره ایران؛ سفیر ایران همه مکالمه را شنید!
روایت عراقچی از گفت وگوی پوتین و نتانیاهو درباره جنگ با ایران: ممکن است فریب باشد
هادی چوپان راهی فینال مستر المپیا ۲۰۲۵ شد
لحظه بمباران پاکستان توسط جنگندههای افغانستان!
اسرائیل قوی ترین تشکیلات موساد را در ایران راه انداخته!
مستر المپیا ۲۰۲۵: نبرد سه مدعی اصلی قهرمانی
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی
(۱۲۶ نظر)
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود
(۱۲۵ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید
(۱۰۱ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی
(۹۱ نظر)
قانونگذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران
(۸۸ نظر)
بازتاب اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمتهای دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟
(۸۳ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟
(۸۳ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را میپذیرد؟
(۸۱ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر
(۷۸ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم میداشت!
(۷۷ نظر)
ظریف: موشک مهم است اما مردم مهمتر!
(۶۸ نظر)
زنان موتور سوار، آماده حرکت.../ دست اندازهای فرهنگی- قانونی رفع می شود؟!
(۶۸ نظر)
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
(۶۳ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!
(۶۳ نظر)
حرفهای تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی
(۶۱ نظر)
tabnak.ir/005b2a
tabnak.ir/005b2a
کپی شد