این روزها چند درصد ایرانی‌ها با هواپیما سفر می‌روند؟!

در سال‌های اخیر به دلیل افزایش پیوسته نرخ تورم انتظار می‌رفت تعداد سفر‌های مردم کاهش قابل‌توجهی پیدا کند با این حال اطلاعات و آمار مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد حجم سفر‌های بهاری در سال‌های اخیر در حال افزایش است.
این روزها چند درصد ایرانی‌ها با هواپیما سفر می‌روند؟!

طبق گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس که برگرفته از داده‌های تازه‌منتشرشده‌ مرکز آمار ایران است اکثر سفر‌های ایرانیان در استان‌های داخلی کشور رقم خورده و حجم سفر‌های ایرانیان به کشور‌های خارجی در فصل بهار ناچیز بوده است. 

به گزارش تابناک به نقل از فرهیختگان، همچنین در سال‌های اخیر به دلیل افزایش پیوسته نرخ تورم انتظار می‌رفت تعداد سفر‌های مردم کاهش قابل‌توجهی پیدا کند با این حال اطلاعات و آمار مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد حجم سفر‌های بهاری در سال‌های اخیر در حال افزایش است. سفر‌های جامعه ایرانی در سال‌های اخیر به‌ویژه از سال 1390 تا امروز سبب شده این پرسش‌های کلیدی مطرح شود که خانوار‌های ایرانی از اوایل دهه ۱۳۹۰ تا امروز تا چه حد به جاذبه‌های گردشگردی ایران سر ‌زده‌اند؟ مقاصد محبوب‌شان کجا بوده است؟ شیوع کرونا و تورم روبه افزایش تا چه اندازه میزان سفر‌ها را کم‌رنگ کرده؟ خانوار‌های ایرانی بیشتر با چه وسیله‌ای سفر می‌کنند و مهم‌ترین انگیزه آن‌ها از سفر در فصل بهار چیست؟ 

در بهار 1403 بیش از ۷۱ میلیون سفر در کشور ثبت شده است

با شیوع همه‌گیری کرونا و آغاز محدودیت‌های گسترده جهت انجام هرگونه سفر، مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی انتشار داده‌های مربوط به گردشگران ملی، پس از سه سال وقفه، در ۱۵ اسفند ۱۴۰۳ نتایج کلی آمارگیری از گردشگران ملی در بهار سال ۱۴۰۳ را منتشر می‌کند. مرکز آمار در ادامه و در اواسط بهار سال جاری این آمار را به‌روز و تکمیل می‌کند. طبق آماری که مرکز آمار منتشر کرده و در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به آن پرداخته در بهار سال گذشته بیش از نیمی از خانوار‌های کشور، یعنی جمعیتی حدود ۱۴ میلیون خانوار، حداقل یک سفر را انجام داده‌اند. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش اخیری که منتشر کرده تأکید می‌کند، در مجموع طی فصل بهار در سال 1403 بیش از ۷۱ میلیون سفر در کشور ثبت شده که از این تعداد، ۷۰ میلیون و ۶۰۰ هزار سفر داخلی بوده و مابقی متعلق به سفر‌های خارجی است. آمار‌های منتشرشده از رفتار خانوار ایرانی در سال گذشته حاکی است که خانوار‌ها باتوجه به فشار‌های مالی و محدودیت‌های معیشتی در تلاشند تا هزینه سفر خود را به حداقلی‌ترین شکل ممکن برسانند؛ به نحوی که از تعداد ۷۰ میلیون و ۶۰۰ هزار سفر، نزدیک به ۳۶ میلیون سفر (۵۱ درصد) بدون اقامت شبانه و حدود 34 میلیون سفر (49 درصد) با اقامت شبانه به سفر رفته‌اند. 

سفر‌های بهاری برای همه اقشار محدودتر شده است

بررسی آمار‌های منتشر شده در خصوص سفر‌های داخلی خانوار‌های ایرانی در فصل بهار از ابتدای سال 1390 تا سال 1403، تعداد خانورا‌های سفر کرده از 11.8 میلیون خانوار در سال 1390 به 14.1 میلیون خانوار در سال 1403 رسیده این یعنی ما شاهد رشدی 20 درصدی در این بخش هستیم؛ اما مسئله‌ای که در این زمینه قابل توجه است. شاخص دسترسی‌پذیری خانوار‌های مسافر به کل خانوار‌هاست. آمار‌های منتشر شده توسط گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید شاخص دسترسی‌پذیری در سال 1390، 58 درصد بوده که در سال 1403 به 52 درصد رسیده است به این معنی با وجود رشد جمعیت و تعداد کل خانوار‌ها و افزایش تعداد مسافران، سفر‌های بهاری برای همه اقشار محدودتر شده است. علت محدود شدن سفر برای همه اقشار همان‌طور که انتظار می‌رود مربوط به افزایش هزینه‌های سفر و فشار‌های اقتصادی در سالیان گذشته بوده چراکه دسترس‌پذیری کاهش یافته و بخش قابل توجهی از جامعه به دلیل محدودیت‌های مالی از چرخه سفر‌های داخلی در فصل بهار به کنار رفته است. 

جامعه ایرانی با توجه به وجود منابع طبیعی، تاریخی و معنوی در کشور ایران یکی از جوامع گردشگر در جهان محسوب می‌شود. به نحوی که در سال‌های مختلف تعداد قابل توجهی از سفر‌ها رقم خورده است برای مثال در سال 1391 شاهد 71 میلیون سفر و در سال 1397 شاهد 112 میلیون سفر بوده‌ایم و این تعداد سفر پس از محدودیت‌های کرونایی در سال 1403 مجدد به 70 میلیون سفر رسیده است. مسئله‌ای که می‌تواند با نقش‌آفرینی قابل توجه مسئولان و متولیان امر باعث گردش مالی برای شهر‌های میزبان شده و از طریق این سفر‌ها برای مردم ساکن در استان‌های میزبان سودآوری رقم بخورد.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
0
0
پاسخ
شما پروازهای شرکتهای دولتی و حکومتی و سازمانی و دانشگاهی رو اگر میتونی حذف کن بببین چند نفر باقی میمونه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
0
0
پاسخ
اونهایی هم که با هواپیما سفر می کنن حداقل نصفشون با ماموریت اداری دارن میرن یعنی پولشو خودشون نمیدن
