پسر یکی از سران حماس به شهادت رسید

منابع مطبوعاتی فلسطینی می گویند پسر باسم نعیم یکی از سران جنبش حماس با شلیک گلوله و در درگیری با باندهای تبهکار وابسته به رژیم صهیونیستی در محله الصبره شهر غزه به شهادت رسیده است.

همچنین صالح الجعفراوی خبرنگار فلسطینی در حین پوشش خبری عملیات گروه های مقاومت علیه مزدوران تحت حمایت رژیم اشغالگر، به دست تبهکاران، ربوده شد و به شهادت رسید.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، در همین حال، منابع امنیتی به رسانه های فلسطینی گفتند افزون بر 60 تن از مزدوران تحت حمایت رژیم صهیونیستی در باریکه غزه به دست گروه های مقاومت اسیر شده اند.

یک منبع ویژه امنیتی در این باره گفت: دستگاه امنیتی مقاومت موفق شد یکی از بارزترین عناصر تروریست های معروف به باند یاسر ابوشباب و مسئول جذب نیروهای تروریستی را در جنوب غزه به هلاکت برسانند.

در همین پیوند، رسانه عبری حدوشوت بزمان اعلام کرد : اسرائیل ارتباط با یاسر ابوشباب (سرکرده تروریست های اجاره ای رژیم صهیونیستی در غزه) را از دست داده است و نمی تواند با او تماس بگیرد؛ به نظر می رسد ابوشباب به دست تشکیلات امنیتی حماس دستگیر شده باشد.

