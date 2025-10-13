تحقیر فوتبال ایران توسط روسیه!

این همه انتقاد از تیم ملی، این همه ایرادهای ریز و درشت فنی و این همه بیان نقطه ضعف‌ها از سوی منتقدان، کارشناسان و پیشکسوتان فوتبال همه بابت نوع بازی ضعیف و پرایراد تیمی است که باید به جام جهانی برود و با تیم‌هایی دیدار کند که بسیار آماده‌تر از امثال روسیه و تانزانیا هستند.

جالب است که هیچ کدام از ایرادها را کادر فنی تیم ملی نمی‌بینند. حرف حساب هیچ کسی به گوش آقایان نمی‌رود.

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه جوان؛ فدراسیون‌نشینان هم که این روزها بیشتر به فکر تأیید ویزای امریکا هستند تا برنامه‌ریزی برای آمادگی بیشتر تیم ملی، پس مشخص است که هیچ اتفاق مثبتی نمی‌افتد و باید منتظر بدتر از آنچه تاکنون رخ داده، باشیم.

در این میان اتفاقی تلخ‌تر هم رخ داده و آن تحقیر فوتبال ایران توسط روس‌هاست. این روزها اگر یک نگاه گذرا به صفحات فوتبالی خبرگزاری‌ها و فضای مجازی کرده باشید، حتماً اظهارنظر روس‌ها بعد از بازی با ایران توجه شما را جلب کرده است. از سرمربی تا بازیکنان و حتی پیشکسوتان فوتبال روسیه با جملاتی تحقیرآمیز تیم ملی ایران را زیر سؤال برده‌اند؛ «ایران جز اوت دستی و کرنر چیزی نداشت»، «این تیم چگونه به جام جهانی صعود کرده»، «ایرانی‌ها توریست بودند، نه فوتبالیست» و اظهارات دیگری از این دست و البته برخی با ادبیاتی توهین‌آمیزتر که همه اینها فضای مجازی را پر کرده است و روی اعصاب و روان علاقه‌مندان به فوتبال راه می‌رود.

آقایان نیمکت تیم ملی، آقایان ملی‌پوش و آقایان کت‌وشلوارپوش فوتبال، لطفاً این یکی بهتان بربخورد. شمایی که دسته‌جمعی در روزهایی که کل ورزش باعث شادی و افتخارآفرینی است فقط شکست می‌خورید و مایه آبروریزی هستید، لطفاً این میزان از تحقیر بهتان بربخورد تا شاید بروید و فکری اساسی به حال تیمی بکنید که چیزی برای ارائه ندارد. کاش حداقل توهین روس‌ها به جایی از آقایان بربخورد. حداقل این همه تحقیر باعث شود بیشتر و بهتر کار کنند. هرچند که می‌دانیم کک‌شان هم نمی‌گزد. این جماعت از همین حالا رؤیای مسافرت به امریکا را دارند. بی‌خیال فوتبال و بی‌خیال غرور ملی که توسط مشتی فوتبالی در حال لگدمال

شدن است.

طعنه‌های روس‌ها هرچند آزاردهند و ناراحت‌کننده است، اما واقعیت عریان فوتبال ایران را نشان می‌دهد. فوتبالی که کم‌کم از همه چیز تهی می‌شود. فوتبالی که حتی نمی‌تواند در زمین برنامه درستی را اجرا کند. البته اگر اصولاً برنامه‌ای داشته باشد. پس لطفاً و خواهشاً؛ شمار ا قسم به هر چیزی که به آن اعتقاد دارید، این همه طعنه بهتان بربخورد. بروید فکر کنید و ببینید چطور تیمی که حتی در صورت حضور در مرحله مقدماتی بعید بود بتواند راهی جام جهانی شود، اینگونه فوتبال ایران را به باد استهزا و مسخره گرفته است. بروید ببینید ایراد کار کجاست، هرچند ایراد را همه می‌دانند، الا خود فوتبالی‌ها، آنهایی که اینقدر از بیت‌المال و پول مردم خورده‌اند که نه دیگر گوش‌هایشان می‌شنود و نه چشمانشان قادر به دیدن ایرادهای واضح‌شان است.

شاید باید فریاد بزنیم، شاید باید داد بکشیم سر این جماعت مغرور و بی‌خیال که تصور می‌کنند همیشه بزرگ هستند و برنده. اصلاً چرا شاید، حتماً باید سرشان هوار بکشیم که آهای فوتبالی‌های همیشه بازنده، دارند تحقیرتان می‌کنند، پس حتماً باید بهتان بربخورد. هرچند با روندی که در پیش گرفته‌اید شایسته تحقیر شدن هم هستید، ولی کاش بهتان بربخورد تا شاید تکانی به خود بدهید و ببینید کجای فوتبال آسیا و جهان هستید.