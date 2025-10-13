آب معدنی ایرانی، کاردار عمان را به وزارت خارجه کشاند

به دنبال فضاسازی بی‌اساس برخی رسانه‌های عمانی در انتساب فوت دو نفر در عمان به مصرف آب معدنی وارداتی از ایران، کاردار عمان به وزارت خارجه دعوت شد.

به دنبال فضاسازی بی‌اساس برخی رسانه‌های عمانی در انتساب فوت دو نفر در عمان به مصرف آب معدنی وارداتی از ایران، روز یک‌شنبه کاردار موقت سفارت عمان در تهران از سوی سید عبدالرسول شبیبی رئیس اداره دوم خلیج فارس وزارت امور خارجه به وزارت امور خارجه دعوت شد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، رئیس اداره دوم‌خلیج فارس وزارت امور خارجه ضمن ابراز اعتراض رسمی ایران نسبت به فضاسازی منفی رسانه‌ای در رابطه با آب‌های معدنی وارداتی از ایران، خواستار تسریع در شفاف‌سازی اصل موضوع شد و تاکید کرد: شایسته نیست حادثه‌ای که هیچ ربطی به آب آشامیدنی منسوب به یک شرکت ایرانی نداشته و در واقع یک موضوع جنایی خانوادگی با انگیزه انتقامجویی بوده است، مستمسکی برای برچسب‌زنی به محصول وارداتی از ایران شود.

کاردار موقت سفارت عمان ضمن تاکید بر اهمیت صیانت از روابط دیرپا و حسنه دو کشور، تاکید کرد که مراتب را در اسرع وقت به مراجع ذیربط این کشور منعکس خواهد کرد.

یادآور می‌شود حسب اطلاعات موثق، فوت یک شهروند عمانی و خدمتکار خارجی خانواده در روز 9 مهر 1404 مساله‌ای جنایی بوده است.