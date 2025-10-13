کیهان، ناطق نوری را هم از جرگه انقلاب بیرون کرد!

ناطق‌نوری: «‌از نظر من، تصرف سفارت آمریکا به‌عنوان «لانه جاسوسی» اشتباه بزرگی بود، به‌نظر می‌رسد بسیاری از گرفتاری‌ها از همان نقطه آغاز شد.

جناب آقای ناطق‌نوری در مصاحبه‌ای گفته‌اند: «‌از نظر من، تصرف سفارت آمریکا به‌عنوان «لانه جاسوسی» اشتباه بزرگی بود، به‌نظر می‌رسد بسیاری از گرفتاری‌ها از همان نقطه آغاز شد. وقتی بخواهیم راهکار پیشنهاد کنیم باید بدانیم مشکل چیست. مگر در سایر سفارتخانه‌ها در دنیا قسمتی برای امور اطلاعاتی و جاسوسی وجود ندارد؟ آنجا را اشغال کردند و آمریکا هم در یک عمل متقابل سفارتخانه ما را گرفت و پول‌های ما را بلوکه کرد. از آن زمان، مجموعه‌ای از مشکلات و واکنش‌ها ادامه پیدا کرد که به نظر من ناشی از همان تصمیمات اولیه بود»!

به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ حجت‌الاسلام والمسلمین جناب ناطق‌نوری از مبارزان پرسابقه‌اند و دقیقاً به همین علت اظهارنظر ایشان درباره تسخیر لانه جاسوسی عجیب به نظر می‌رسد! چرا که دیدگاه یاد شده، نه علمی است، نه منطقی است! نه با اسناد موجود همخوان است و با آموزه‌های اسلامی که ایشان باید مروج آن باشند نیز در تناقض آشکار است.



اسناد لانه جاسوسی که کارکنان سفارت آمریکا با عجله سعی در امحاء آن داشتند ولی بخش اعظم آن با تلاش پیگیر و شبانه‌روزی دانشجویان تسخیرکننده بازسازی شده و در ده‌ها جلد کتاب چند صد صفحه‌ای چاپ شده است به وضوح نشان می‌دهد که سفارت آمریکا در ایران، به مرکز و ستاد عملیات جاسوسی، تروریستی و برنامه‌ریزی برای کودتا علیه جمهوری نوپای اسلامی ایران تبدیل شده بود. بعید است که جناب ناطق‌نوری با توجه به مسئولیت‌های بلندپایه‌ای که در نظام داشته‌اند، از این واقعیت بی‌خبر باشند!

آقای ناطق داعیه پیروی از امام راحل(ره)و رهبر معظم انقلاب را دارند ولی فرض کنیم که -خدای نخواسته- ایشان خود را ملزم به تبعیت از نظرات آن بزرگواران در تسخیر لانه جاسوسی نمی‌دانند(!) در این حالت نیز فقط نیم‌نگاهی گذرا به دیدگاه امام راحل(ره) و خلف حاضر ایشان به وضوح از منطقی بودن، علمی بودن و ضروری بودن تسخیر لانه جاسوسی حکایت می‌کند.