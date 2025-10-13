هلند با یک برد پرگل در یک قدمی صعود به جام جهانی

به گزارش تابناک، تیم ملی هلند در ادامه رقابتهای مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ گروه G اروپا از ساعت ۱۹:۳۰ یکشنبه شب در دیداری خانگی میزبان فنلاند در ورزشگاه یوهان کرایف شهر آمستردام بود و موفق شد میهمان خود را با نتیجه پُرگل ۴ بر صفر شکست دهد.
برای لالهها در این بازی؛ دونیل مالن (۸)، فیرجیل فندایک (۱۷)، ممفیس دپای (۳۸-پنالتی) و گودی خاکپو (۸۴) گلزنی کردند.
هلند با این پیروزی با ۱۶ امتیاز از ۶ دیدار برگزار شده به صدرنشینی خود در گروه G تداوم بخشید.
در دیگر بازیهای برگزار شده نتایج به شرح زیر رقم خوردند:
سنمارینو صفر - قبرس ۴
جزایر فارو ۲ - چک یک
اسکاتلند ۲ - بلاروس یک