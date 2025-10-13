هلند با یک برد پرگل در یک قدمی صعود به جام جهانی

تیم ملی فوتبال هلند در دیداری خانگی مقابل فنلاند به پیروزی رسید.

به گزارش تابناک، تیم ملی هلند در ادامه رقابت‌های مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ گروه G اروپا از ساعت ۱۹:۳۰ یکشنبه شب در دیداری خانگی میزبان فنلاند در ورزشگاه یوهان کرایف شهر آمستردام بود و موفق شد میهمان خود را با نتیجه پُرگل ۴ بر صفر شکست دهد.

برای لاله‌ها در این بازی؛ دونیل مالن (۸)، فیرجیل فن‌دایک (۱۷)، ممفیس دپای (۳۸-پنالتی) و گودی خاکپو (۸۴) گلزنی کردند.

هلند با این پیروزی با ۱۶ امتیاز از ۶ دیدار برگزار شده به صدرنشینی خود در گروه G تداوم بخشید.

در دیگر بازی‌های برگزار شده نتایج به شرح زیر رقم خوردند:

سن‌مارینو صفر - قبرس ۴

جزایر فارو ۲ - چک یک

اسکاتلند ۲ - بلاروس یک