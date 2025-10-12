En
گزارش عراقچی از پاسخ ایران به دعوت در اجلاس صلح غزه

وزیر خارجه در جلسه امروز هیات دولت گزارشی از دعوت رسمی کشور مصر، برای شرکت رئیس جمهور کشورمان در اجلاس «شرم‌الشیخ» و پاسخ منفی جمهوری اسلامی ایران به این دعوت و سپس دعوت از وزیر امور خارجه کشورمان، ارائه کرد.
کد خبر: ۱۳۳۳۹۵۸
| |
1655 بازدید

گزارش عراقچی از پاسخ ایران به دعوت در اجلاس صلح غزه

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، یکصد و هجدهمین جلسه هیئت دولت عصر امروز یکشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۴، به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد.

در این جلسه علاوه بر طرح مسائل و مشکلات دستگاه‌ها توسط وزرا و تصویب تعدادی از آیین‌نامه‌های اجرایی، با پیشنهاد وزارت امور خارجه، صدور مجوز مذاکره پیش امضا (پاراف) و امضای موقت «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سایبری» با موضوع تقویت همکاری‌های بین‌المللی به منظور مبارزه با جرایم خاص ارتکابی از طریق سامانه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و به اشتراک گذاری ادله جرایم شدید به شکل الکترونیکی، مورد تصویب قرار گرفت.

همچنین موضوع معافیت وزارت امور خارجه از اجرای مصوبات تعیین ساعات شروع و خاتمه کار نیز مورد تصویب قرار گرفت.

در ادامه جلسه عباس عراقچی، گزارشی از دعوت رسمی کشور مصر، برای شرکت رئیس جمهور کشورمان در اجلاس «شرم‌الشیخ» و پاسخ منفی جمهوری اسلامی ایران به این دعوت و سپس دعوت از وزیر امور خارجه کشورمان، ارائه کرد.

عباس عراقچی وزیر امور خارجه غزه توافق صلح اجلاس مصر شرم الشیخ آمریکا ترامپ خبر فوری
بازخوانی تاریخ/به بهانه درگذشت دکتر محمود روحانی؛ تقاطع شریعتی و مطهری!
مانور روی موشک تاد بخشی از فریب اطلاعاتی صهیونیست ها است؟
فواد ایزدی به دنبال چیست؟/چرا فواد ایزدی میم جریان سوپرانقلابی شد؟
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
عراقچی: به تصمیم گروه‌های مقاومت احترام می‌گذاریم / خارج از مسئله هسته‌ای با آمریکا مذاکره‌ای نداشته‌ایم/ ۲۰ میس کال وزیر خارجه ترکیه دروغ است!
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود
رقابت نفس گیر چوپان و تابانی را ببینید
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند
لقب جدید برای هادی چوپان در مسترالمپیا
جزئیات جدید از مکالمه مهم پوتین و نتانیاهو درباره ایران؛ سفیر ایران همه مکالمه را شنید!
آخرین وضعیت تیم‌های راه‌یافته به جام جهانی ۲۰۲۶
لحظه به لحظه با توافق آتش بس غزه/پیکر یحیی السنوار و برادرش تحویل داده نمی‌شود/ ترامپ: حمله به ایران توافق را نزدیک کرد!
بیوگرافی بهروز تابانی، «هرکول ایرانی»
هادی چوپان راهی فینال مستر المپیا ۲۰۲۵ شد
اسرائیل قوی ترین تشکیلات موساد را در ایران راه انداخته!
