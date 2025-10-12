En
نتیچه دیدار تدارکی سپاهان و تیم‌ملی امید در نقش‌جهان

در ادامه برنامه آماده‌سازی زردپوشان اصفهانی و امیدهای ایران در تعطیلات فیفادی، شاگردان محرم نویدکیا عصر امروز یک‌شنبه ۲۰ مهر در ورزشگاه نقش‌جهان میزبان شاگردان امیدرضا روانخواه بودند.
نتیچه دیدار تدارکی سپاهان و تیم‌ملی امید در نقش‌جهان

به گزارش تابناک، در آغاز بازی، امیدهای ایران توانستند دروازه سپاهان را باز کنند، اما سپاهانی‌ها خیلی زود به مسابقه بازگشتند. روی ارسال دقیق احسان حاج‌صفی از جناح چپ، مجید علیاری با ضربه سر دروازه تیم ملی امید را گشود تا بازی به تساوی کشیده شود.

در نیمه دوم دو تیم بازی پرموقعیت و پویایی به نمایش گذاشتند. دروازه‌بانان هر دو تیم در چند صحنه واکنش‌های مؤثری داشتند و اجازه ندادند نتیجه تغییر کند. در نهایت، این دیدار با تساوی یک–یک خاتمه یافت.

شاگردان نویدکیا در حالی این دیدار تدارکاتی را برگزار کردند که تمرینات خود را بدون حضور هفت بازیکن ملی‌پوش ادامه می‌دهند. همچنین وحدت حنانوف و محمدرضا بردبار به‌دلیل مصدومیت در ترکیب سپاهان غایب بودند.

سپاهان پس از این دیدار دوستانه، خود را برای بازی هفته هفتم لیگ برتر آماده می‌کند؛ زردپوشان روز جمعه ۲۵ مهر در اهواز میهمان استقلال خوزستان خواهند بود.

در سوی مقابل، تیم ملی فوتبال امید ایران که از ۱۴ مهر اردوی آماده‌سازی خود را در مجموعه فولادشهر آغاز کرده، با هدف آمادگی برای حضور در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۶ عربستان دو مسابقه تدارکاتی در اصفهان برگزار می‌کند.

دیدار نخست این تیم مقابل ذوب‌آهن روز جمعه در فولادشهر برگزار شد و با تساوی یک بر یک پایان یافت و حالا دومین بازی نیز برابر سپاهان با همین نتیجه به پایان انجامید.

