در این رویداد، چهرههای برجستهای حضور داشتند. زنانی که در زمینههای مختلف هنر، فناوری، پزشکی، روانشناسی، اقتصاد و سایر بخشهای ارزشآفرین فعالیت میکنند و توانستهاند به جایگاههای بالایی در این زمینهها دست یابند.
به گفته مدیر برگزاری پنجمین اجلاس سراسری چهرههای نامی بانوی ایرانی، انتقال تجربه و امیدآفرینی از اهداف اصلی این رویداد بهشمار میرود. در این رویداد، زنان اثرگذار ایرانی درباره مسیری که طی کردهاند تا به جایگاه فعلیشان برساند، صحبت کردند. همچنین، فرصتی برای شبکهسازی و تعامل در این رویداد فراهم شد.
*سخنرانی دکتر شیرین ولی زاده، مدیرعامل شیمجکو
فرصتسازی در اوج محدودیتها
دکتر شیرین ولی زاده، مدیرعامل هلدینگ شیمجکو، یکی از سخنرانان این رویداد بود. این روانشناس برجسته که دکترای خود را در رشته روانشناسی از دانشگاه علامه طباطبایی گرفته و در کارنامه کاریاش مشاوره به هلدینگها و مجموعههای مطرح داخلی و خارجی به چشم میخورد، در سخنرانی خود به محدودیتهای زنان و تلاش برای شکست این محدودیتها اشاره کرد.
دکتر شیرین ولی زاده در سخنرانیاش گفت که زنان در مهارتآموزی، شیوههای خاص خودشان را دارند و نباید معنای زندگیشان را از دست بدهند. مدیر و موسس مجموعه روانشناسی زندگی شیرین، توجه به ارزشهای زندگی و از دست ندادن معنا را دو رکن اساسی برای پیشرفت زنان دانست و خاطرنشان کرد که اگر زنان بخواهند کاری را انجام بدهند و در کنار آن انگیزه و معنای زندگیشان را از دست ندهند، میتوانند به بالاترین درجات برسند. به گفته این فعال حوزه روانشناسی که عضو رسمی انجمن روانشناسی APA آمریکاست، تهیشدن از معنا موضوعی است که انسان مدرن با آن دستوپنجه نرم میکند. او توضیح داد که گاهی افراد از موقعیت اجتماعی خوبی برخوردار هستند اما چون زندگی برایشان خالی از معنا شده، دیگر توان ادامه دادن ندارند. در حالی که افرادی در اطراف ما وجود دارند که ارزشهای زندگیشان متفاوت است و سعی میکنند از سادهترین مسائل برای خودشان معنایی بسازند و همین مسئله، آنها را شاد و امیدوار کرده است.
مدیرعامل هلدینگ SHIMOJCO، بر این باور است که گرچه زنان در ایران و بسیاری از کشورهای جهان با چالشهای فراوانی در زندگیشان مواجه هستند، اما میتوانند از این چالشها برای خود فرصت بسازند و معنای تازهای به زندگی خود بدهند.
امید؛ راز توسعه زنان در حوزه کارآفرینی
در ادامه پنجمین اجلاس سراسری چهرههای نامی بانوی ایرانی مدیرعامل زرپاد به نقش زنان در اقتصاد نوآوری اشاره کرد و گفت که در حال حاضر زنان نقش چشمگیری را در اکوسیستم استارتآپی و اقتصاد دیجیتال، ایفا میکنند.
دکتر محمود انوشه، روانشناس معروف ایرانی از دیگر سخنرانان پنجمین اجلاس سراسری چهرههای نامی بانوی ایرانی بود. دکتر انوشه، صبر و امید را لازمه رشد دانست و با اشاره به داستان زندگی جینا فورا، شاپرک پشمالوی قطبی، توضیح داد که چطور میتوان به امید زنده ماند و برای دستیابی به خواستههای قلبی تلاش کرد.
*دکتر شیرین ولی زاده، بانوی برگزیده پنجمین اجلاس سراسری چهرههای نامی بانوی ایرانی
تقدیر از بانوان ارزشآفرین
در پایان این رویداد، از ۱۰۰ بانوی ارزشآفرین تقدیر شد. دکتر شیرین ولی زاده، مدیرعامل هلدینگ شیمجکو که پیش از این نیز جوایزی را از رویدادهای کسبوکاری دریافت کرده بود، اولین بانویی بود که روی صحنه رفت تا تندیس خود را در پنجمین اجلاس سراسری چهرههای نامی بانوی ایرانی دریافت کند. دکتر ولی زاده، پیش از این در سال ۱۴۰۳ بهعنوان بانوی برتر پیشرو در کسبوکار معرفی شده بود. او همچنین منتخب سومین اجلاس سراسری مسئولیت اجتماعی برند برتر ایران است.