حکم انتصاب وزیر ارشاد برای اکبر منتجبی

به گزارش تابناک، بنابر اعلام روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در متن حکم سیدعباس صالحی خطاب به اکبر منتجبی آمده است:

«نظر به تجربیات ارزنده جنابعالی در حوزه رسانه و بنا به پیشنهاد معاون محترم امور رسانه‌ای و تبلیغات به موجب این حکم به سمت «مدیرکل دفتر توسعه آموزش رسانه» منصوب می شوید.

انتظار می‌رود با تأکید بر اولویت راهبردی آموزش، بهره گیری از فناوری های نوین ارتباطات و اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی برای رسانه ها و روزنامه نگاران ـ در کنار تقویت آموزش های سنتی و مهارت های بنیادین حرفه‌ای ـ نسبت به طراحی و اجرای برنامه های آموزشی روزآمد، ارتقای سواد رسانه و داده، مقابله با اخبار جعلی، و هوش مصنوعی در تحریریه ها، توسعه توانمندی‌های تولید و توزیع محتوای چند رسانه ای، استانداردسازی سرفصل ها و ارزیابی اثربخشی دوره ها، گسترش عدالت آموزشی و دسترسی در سراسر کشور، بهره گیری حداکثری از ظرفیت اساتید و مراکز تخصصی، و رصد مستمر تحولات پرشتاب زیست بوم رسانه اقدام فرمایید.

امید است با استعانت از خداوند متعال، در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تحقق اهداف دولت وفاق، تحت عنایات حضرت ولی عصر (عج)، موفق و مؤید باشید.»

اکبر منتجبی روزنامه‌نگار، سردبیر و تحلیل‌گر رسانه‌ای نزدیک به سه دهه فعالیت، در سمت‌هایی چون سردبیر، معاون سردبیر، دبیر گروه سیاسی و روزنامه‌نگار ارشد در رسانه‌های گوناگون فعالیت کرده‌ است.

از جمله سوابق مدیریتی و حرفه‌ای وی می‌توان به سردبیر روزنامه سازندگی، رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، سردبیر هفته‌نامه صدا، سردبیر خبرگزاری آفتاب، روزنامه‌نگار و دبیر گروه در رسانه‌های شرق، اعتماد، اعتماد ملی، هم‌میهن، آفتاب امروز، نوروز، مهرنامه، شهروند امروز، آسمان، صدا اشاره کرد.