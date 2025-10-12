به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، نورالدین آهی امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه استان گلستان با اشاره به پتانسیل‌های عظیم و چالش‌های جدی این استان، عزم دولت برای تحقق توسعه پایدار و مشارکت همه‌جانبه را کلید حل معضلات خواند و اظهار کرد: راهبرد بی‌بدیل رئیس دولت چهاردهم گفت‌وگوی ملی است.



مشاور رئیس‌جمهور در امور احزاب افزود: این دولت به رسمیت شناختن اختلاف‌نظرها و تکثر آرا را در دستور کار خود قرار داده است. معتقدیم ایران متعلق به همه مردم ایران است، چه کسانی که به ما رأی داده‌اند، چه کسانی که رأی نداده‌اند و حتی کسانی که پای صندوق‌های رأی نیامده‌اند.



وی خاطرنشان کرد: گفت‌وگوی ملی بستری است که از طریق آن، با بالا بردن آستانه تحمل و تعامل، می‌توان به راه‌حل‌های مشترک برای مسائل کشور دست یافت. وقتی به نگاه مشترک می‌رسیم، راه‌حل مشترک نیز شکل می‌گیرد و این راه‌حل‌ها فارغ از گرایش‌های سیاسی، از ظرفیت همه افراد، حتی کسانی که با دولت مخالف‌اند، بهره می‌گیرند.



مشاور رئیس‌جمهور در امور احزاب در بخش دیگر سخنانش با موضعگیری صریح در قبال نقش رسانه‌ها و ضرورت نقد، خطاب به رسانه‌ها گفت: بدون لکنت زبان، نقش نظارتی خود را ایفا کنید.



وی با تأکید بر این که اگر دولت نقد نشود، بالنده نمی‌شود، خاطرنشان کرد: ما از نقد استقبال می‌کنیم و معتقدیم اصحاب رسانه باید رسالت تاریخی خود را بدون ترس انجام دهند.



آهی از دخالت برخی نمایندگان مجلس در عزل و نصب‌های اجرایی به تندی انتقاد کرد و این اقدام را مغایر با وظایف ذاتی نمایندگان دانست و تصریح کرد: دخالت در عزل و نصب‌ها به نظارت نمایندگان آسیب می‌زند و خیانت به نظام جمهوری اسلامی است. نمایندگان باید دیده‌بان دولت باشند و از ما سؤال و استیضاح کنند.



وی با اشاره به نگاه رئیس دولت چهاردهم به این موضوع، از انتخاب مشاور ویژه برای احزاب برای اولین بار پس از انقلاب خبر داد و گفت: احزاب و تشکل‌ها بازوی راهبردی دولت هستند و باید در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی نقش فعال داشته باشند.



مشاور رئیس‌جمهور در امور احزاب با انتقاد از تعدد احزاب در کشور که شمار آنان را 145 حزب اعلام کرد، خواستار کاهش تعداد و تقویت کیفی آنان شد و گفت: احزاب قوی قادر به ایفای نقش «دولت در سایه» هستند که می‌توانند با ارائه راهکارهای عملی، به جای رقابت‌های کاذب، به منافع ملی خدمت کنند.



وی در بخش دیگری از سخنانش به آهی با اشاره به ظرفیت‌های استان گلستان از کمرنگ بودن سرمایه اجتماعی این استان در سطح ملی ابراز تأسف کرد و از رسانه‌ها خواست تا با معرفی پتانسیل‌های این خطه، زمینه نقش‌آفرینی فرهیختگان بومی در مدیریت کلان کشور را فراهم آورند.



آهی با تمجید از استاندار بومی و پرتلاش گلستان، از مردم و رسانه‌ها خواست با مطالبه‌گری و حمایت از طرح‌های کلان توسعه‌ای، محرک دولت باشند.



وی با اشاره به برخی از کلان موضوعات استان گلستان گفت: طرح‌هایی مانند منطقه آزاد، کریدور جنوب به شمال، پتروشیمی گلستان و به ویژه احیای خلیج گرگان موضوعات جدی در این استان است. اگر دست به دست هم ندهیم، خلیج گرگان به سرنوشت دریاچه ارومیه دچار می‌شود.



مشاور رئیس‌جمهور در امور احزاب در پاسخ به یکی از پرسش‌های محوری افکار عمومی، به شعار انتخاباتی پزشکیان درباره رفع فیلترینگ اشاره کرد و گفت: رفع فیلتر واتساپ انجام شده و رئیس جمهور در حال مذاکره برای رفع فیلتر سایر پلتفرم‌هاست.



آهی همچنین بر اهمیت اقتصاد مرزی به عنوان یک راهبرد توسعه‌ای تأکید کرد و از پیگیری ایجاد منطقه ویژه اقتصادی مشترک با ترکمنستان خبر داد و افزود: رئیس‌جمهور به اقتصاد مرزی اعتقاد دارد و توسعه روابط با همسایگان نیز مورد تأکید و توجه دولت است.