دارچین یکی از محبوب‌ترین ادویه‌های جهان است. از ریختن آن روی قهوه و چای گرفته تا استفاده در گوشت‌ها و کاری‌ها، دارچین از مواد اصلی بسیاری از آشپزی‌ها در سراسر جهان است.
به گزارش تابناک؛ اگر به شما بگوییم بیشتر دارچین‌هایی که در فروشگاه‌ها می‌بینید واقعی نیستند، اغراق نکرده‌ایم. بازار پر از انواع تقلبی یا بی‌کیفیت دارچین است و شاید شما هم بدون اطلاع، آنها را خریده باشید.

این محصولات تقلبی می‌توانند خطرات جدی برای سلامتی ایجاد کنند، از جمله آسیب به کبد به دلیل مقادیر بالای ترکیبی به نام کومارین. در ادامه چند مرحله ساده برای تشخیص دارچین واقعی از تقلبی را می‌خوانید.

دارچین واقعی چیست؟

دارچین از پوست داخلی درخت دارچین تهیه می‌شود. نام «دارچین» از واژه‌ای یونانی به معنای «چوب شیرین» گرفته شده است. پوست داخلی درخت جمع‌آوری و خشک می‌شود تا به شکل یک رول خمیده شود. این رول‌ها به نام چوب دارچین یا قلم دارچین شناخته می‌شوند و دارای عطر متمایز و طعم خاصی هستند.

دارچین واقعی در مقابل دارچین تقلبی

در کل، دو نوع دارچین در بازار موجود است:

Cinnamomum verum: (درخت) دارچین

Cinnamomum cassia: دارچین چینی

دارچین واقعی

Cinnamomum verum (دارچین وروم) دارچین واقعی است که به آن دارچین سیلان هم گفته می‌شود. این نوع دارچین بومی سریلانکا و جنوب هند است. دارچین واقعی طعم شیرین‌تر و ملایم‌تر دارد و حاوی مقادیر بیشتری ترکیبات فنولیک و معطر مانند اوژنول و سینمالدهید است. دسترسی به دارچین واقعی نسبت به دارچین تقلبی دشوارتر است، بنابراین ارزش بازاری بالاتری دارد.

دارچین تقلبی

Cinnamomum cassia (دارچین کاسیا) یا Cinnamomum aromaticum (دارچین آروماتیکوم) دارچین تقلبی است. این نوع که بومی جنوب چین است، اکنون در سراسر شرق و جنوب آسیا کشت می‌شود. دارچین کاسیا طعمی تندتر و گس‌تر دارد و حاوی مقدار بالاتری کومارین است. مصرف زیاد کومارین می‌تواند عوارض سلامتی ایجاد کند. این نوع ارزان است و متأسفانه بیشتر مردم آن را با دارچین واقعی اشتباه می‌گیرند.

(راست) تقلبی، (چپ) واقعی

چگونه دارچین تقلبی را تشخیص دهیم؟

بررسی رنگ

دارچین واقعی: قهوه‌ای روشن یا زرد مایل به قهوه‌ای

دارچین کاسیا تقلبی: قهوه‌ای مایل به قرمز تیره

بافت و ساختار

واقعی: پوست نازک و شبیه کاغذ که در چند لایه شکننده پیچیده شده است. نرم است و با دست به راحتی خرد می‌شود.

تقلبی: رول‌های ضخیم، سفت و تک‌لایه. سفت است و برای خرد شدن نیاز به آسیاب کردن دارد.

آزمایش ساده: سعی کنید یک چوب دارچین را باز کنید یا بشکنید. اگر به راحتی به قطعات نازک خرد شد، احتمالاً واقعی است.

عطر

واقعی: عطری لطیف، شیرین و کمی شبیه مرکبات یا میخک. دارچین سیلان شدید و تند نیست.

تقلبی: عطری قوی، تند و تیز

روش ساده: فقط بوی بسته‌بندی را بررسی کنید. اگر تند و خشن بود، احتمالاً کاسیا است.

طعم

واقعی: ملایم و شیرین

تقلبی: شدید، تند، گس و دارای طعم تیز

