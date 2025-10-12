En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

نسل Z پشت میز سیاست

نشست شورای مشاورین نسل z شورای اطلاع رسانی دولت برگزار شد.
کد خبر: ۱۳۳۳۹۱۹
| |
363 بازدید
نسل Z پشت میز سیاست

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در نشست با مشاوران نسل z این شورا با اشاره به نقش جوانان در مدیریت کشور، گفت: هر نسلی باید به فکر پرورش جانشین برای آینده باشد و جانشین پروری روندی است که در یک شب اتفاق نمی‌افتد.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت ضمن تشکر و سپاس از همه افرادی که انتقاد دارند، خاطرنشان کرد: یک انتصابی صورت گرفت و واکنش‌ها نسبت به این موضوع بسیار زیاد بود و بسیاری تمجید و بسیاری انتقاد و تعدادی نیز تخریب کردند که بنده از همه این افراد تشکر می‌کنم و دست همگی را به گرمی می‌فشارم و این واکنش‌ها نشان داد جامعه به نسل z و جوان اهمیت قائل است و همین موضوع باعث شد یک نفر مشاور نسل z به ۱۵ نفر برسد و امیدوارم این جمع با حضور علاقه‌مندان و نخبگان جوان بزرگ‌تر شود.

وی در ادامه گفت: مهم‌ترین دغدغه شورای اطلاع رسانی توجه و استفاده از نسل جوان به عنوان آینده ایران است و همین که جامعه به نسل z توجه می‌کند نشان از تشخیص درست در همکاری و مشارکت با این نسل است و در‌های گفت‌و‌گو و استفاده از نسل جوان در دولت باز است و ما باید مسیر گفت‌و‌گو را برای حل مسائل کشور باز نگه داریم.

در ادامه جلسه اعضای حاضر در جلسه به بیان نقطه نظرات خود پیرامون مشکلات کشور، دغدغه‌های نسل جوان و پیشنهادات برای بهبود رابطه دولت و نسل z پرداختند و تحلیل‌های خود از وضعیت جامعه، رسانه‌ها و نحوه تعامل و مشارکت ارائه کردند و با تاکید بر صرفا نمایشی نبودن استفاده از نسل جدید درخواست ادامه دار بودن این فضای گفت‌و‌گو و عملی شدن و پیگیری پیشنهادات را داشتند.

در پایان رئیس شورای اطلاع رسانی دولت با تمجید از نقطه نظرات حاضران بر ادامه دار بودن جلسات به صورت هفتگی با دستور جلسات مشخص و پیگیری موارد مطرح شده در جلسه توسط اعضای کارگروه تاکید کرد.

اعضای شورای مشاورین نسل z شورای اطلاع رسانی دولت عبارتند از:

۱-نگار پیوسته دانش آموز پژوهشگر و دارنده مدال طلا جهانی المپیاد بیوتکنولوژی

۲-هما عادل آذر کارآفرین و دانشجوی مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی

۳-فاطمه الزهرا جامی فعال رسانه‌ای و دانشجوی روابط عمومی دانشگاه علامه طباطبایی

۴- یونس خسروبیگی فعال محیط زیستی و دانشجوی حقوق دانشگاه تهران

۵-مانی جهانپور فعال فرهنگی و دانشجوی حقوق دانشگاه علوم تحقیقات

۶-سجاد کاشانی فعال رسانه‌ای و دانشجوی مطالعات منطقه‌ای دانشگاه علامه طباطبایی

۷-دانیال اباذری فعال سیاسی و دانشجوی دامپزشکی دانشگاه تهران

۸-یوسف مذنب فعال رسانه‌ای و دانشجوی علوم ارتباطات تهران مرکز

۹- علیرضا بابامراد فعال فرهنگی و دانشجوی حقوق دانشگاه شهید بهشتی

۱۰-علی حامدی فعال فرهنگی و دانشجوی نقاشی دانشگاه هنر ایران

۱۱-کیان نوروزی کارآفرین و دانشجوی مدیریت کسب و کار

۱۲-عرشیا معینی فعال دانشجویی و دانشجوی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

۱۳-امیررضا احمدی کارآفرین و دانشجوی مدیریت دولتی

۱۴-امیرحسین ابراهیمی فعال سیاسی و دانشجوی مسائل ایران دانشگاه تهران

۱۵-محمدحسین خانی فعال دانشجویی و دانشجوی مهندسی عمران دانشگاه آزاد کرج

اشتراک گذاری
برچسب ها
نسل زد الیاس حضرتی شورای اطلاع‌رسانی دولت انتصاب مشاوران
بازخوانی تاریخ/به بهانه درگذشت دکتر محمود روحانی؛ تقاطع شریعتی و مطهری!
مانور روی موشک تاد بخشی از فریب اطلاعاتی صهیونیست ها است؟
فواد ایزدی به دنبال چیست؟/چرا فواد ایزدی میم جریان سوپرانقلابی شد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
«نسل Z» از رقابت تا باز تعریف معنای‌ِ کار
«نسل زِد» یک مهارت ۵۵۰۰ ساله را از دست داد
هیتلر که بود؟ پاسخ‌های عجیب جوانان ایران
با این مشاور نسل Z به کجا می‌رویم؟!
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس
عراقچی: به تصمیم گروه‌های مقاومت احترام می‌گذاریم / خارج از مسئله هسته‌ای با آمریکا مذاکره‌ای نداشته‌ایم/ ۲۰ میس کال وزیر خارجه ترکیه دروغ است!
رقابت نفس گیر چوپان و تابانی را ببینید
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
لقب جدید برای هادی چوپان در مسترالمپیا
جزئیات جدید از مکالمه مهم پوتین و نتانیاهو درباره ایران؛ سفیر ایران همه مکالمه را شنید!
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود
آخرین وضعیت تیم‌های راه‌یافته به جام جهانی ۲۰۲۶
لحظه به لحظه با توافق آتش بس غزه/پیکر یحیی السنوار و برادرش تحویل داده نمی‌شود/ ترامپ: حمله به ایران توافق را نزدیک کرد!
بیوگرافی بهروز تابانی، «هرکول ایرانی»
هادی چوپان راهی فینال مستر المپیا ۲۰۲۵ شد
اسرائیل قوی ترین تشکیلات موساد را در ایران راه انداخته!
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۶ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۱۰۱ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۸۹ نظر)
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟  (۸۳ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۲ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۶۸ نظر)
ظریف: موشک مهم است اما مردم مهم‌تر!  (۶۵ نظر)
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»  (۶۳ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۶۰ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۶۰ نظر)
تصاویر علی صادقی و دختران نیمه‌برهنه در نایت کلاب  (۵۲ نظر)
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس  (۵۰ نظر)
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند  (۴۸ نظر)
فواد ایزدی به دنبال چیست؟/چرا فواد ایزدی میم جریان سوپرانقلابی شد؟  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005b0p
tabnak.ir/005b0p