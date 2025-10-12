En
جزییات گروگان‌گیری تبعه چینی

سخنگوی پلیس جزئیات ماجرای رهایی گروگان چینی را تشریح کرد و گفت: ربایندگان ضمن ارسال تصاویر شکنجه وی، مبلغ ۵۰ هزار دلار از طریق پیام رسان خارجی باجخواهی کرده و خانواده‌اش را به پیامدهای جانی جدی از جمله قتل و خارج نمودن اعضاء داخلی بدن از جمله کلیه تهدید کردند.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سردار منتظرالمهدی در تشریح جزئیات این خبر گفت: «دینگ شی زو» تبعه چینی ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۴ پس از خروج از فرودگاه امام خمینی (ره) توسط عناصر ناشناس ربوده شد.

ربایندگان ضمن ارسال تصاویر شکنجه وی مبلغ ۵۰ هزار دلار از طریق پیام رسان خارجی باجخواهی کرده و خانواده‌اش را به پیامد‌های جانی جدی از جمله قتل و خارج نمودن اعضاء داخلی بدن از جمله کلیه تهدید و ساعت ۱۴ تاریخ ۱۸ مهرماه را به عنوان مهلت پایانی واریز وجه در قالب رمز ارز تتر و واریز آن به صرافی بایننس تعیین کرده بودند.

‌پس از گزارش سفارت چین، پلیس آگاهی غرب تهران و پلیس فتا موفق به شناسایی گروگان گیران در کمتر از ۶ ساعت شدند.

در تاریخ ۱۸ مهرماه با توجه به بیم جانی برای تبعه مذکور و قطعی بودن فعالیت باند سازمان‌یافته و تبهکار قاچاق انسان، پولشویی، اغفال و اخاذی از اتباع خارجی در حوالی یکی از شهرک‌های غرب استان تهران؛ عملیات دستگیری و رهایی گروگان انجام شد که شهروند چینی آزاد و هر چهار گروگان‌گیر بازداشت شدند.

براساس گزارش سایت پلیس، گفتنی است عملیات موفق رهایی گروگان شهروند خارجی موجب قدردانی و سپاس ویژه سفارت جمهوری خلق چین از جمله سفیر محترم و سرکنسول آن کشور شد و آنچه که مورد تأکید است اینکه؛ پلیس جمهوری اسلامی ایران اجازه فعالیت باند‌های تبهکار را به هیچ وجه در خاک ایران نخواهد داد.

