پوستر AFC برای جایزه بهترین‌ لژیونر سال آسیا

\u06a9\u0646\u0641\u062f\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644 \u0622\u0633\u06cc\u0627 (AFC) \u0627\u0632 \u067e\u0648\u0633\u062a\u0631 \u0631\u0633\u0645\u06cc \u062c\u0627\u06cc\u0632\u0647 \u00ab\u0628\u0647\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0644\u0698\u06cc\u0648\u0646\u0631 \u0633\u0627\u0644 \u0622\u0633\u06cc\u0627\u00bb \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0686\u0647\u0631\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0634\u0627\u062e\u0635 \u0627\u0632 \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644 \u0642\u0627\u0631\u0647\u060c \u0627\u0632 \u062c\u0645\u0644\u0647 \u0645\u0647\u062f\u06cc \u0637\u0627\u0631\u0645\u06cc \u0633\u062a\u0627\u0631\u0647 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc\u0650 \u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u067e\u0648\u0631\u062a\u0648\u060c \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\u00a0\n\u00a0\n