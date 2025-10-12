انهدام باند سرقت تلفن همراه در اصفهان

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ حسن علی اکبری، رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت تلفن همراه در شهر اصفهان و شکایت مال‌باختگان، موضوع با حساسیت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان قرار گرفت. وی افزود: دراین‌خصوص تیم ویژه‌ای از کارآگاهان پلیس آگاهی تحقیقات خود را آغاز و ۳ سارق را شناسایی که ضمن هماهنگی با مرجع قضائی طی عملیاتی ضربتی آنها را در مخفیگاهشان دستگیر کردند. علی‌اکبری خاطرنشان کرد: سارقان در تحقیقات پلیس تاکنون به ۸۵ فقره سرقت تلفن همراه اقرار که با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.