رشد ۱۰ میلیون لیتری بنزین مصرفی کشور در شهریور ماه

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ کرامت ویسکرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفپتی در جلسه هماهنگی روابط عمومیهای شرکت ملی پخش در زمینه سوخترسانی زمستانی اظهار داشت: روابط عمومیهای پخش باید در زمینه انعکاس زحمات گسترده و شبانهروزی همکاران تلاش مضاعف داشته باشند.
وی افزود: در جنگ تحمیلی رکورد توزیع بیش از ۲۰۰ میلیون لیتر بنزین در میانه شعلههای بیرحم آتش رژیم صهیونیستی در انبارهای نفت، شکسته شد.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی با بیان اینکه "در شهریور ماه با توزیع میانگین روزانه ۱۴۳ میلیون لیتر، ۱۰ میلیون لیتر بنزین بیشتر (معادل تولید پالایشگاه آبادان) توزیع شده که عدد بسیار بزرگی است"، گفت: توسعه زیرساختهای توزیع و ذخیره سازی در حال انجام است، اما لازم است مدیریت مصرف با همکاری همه دستگاهها صورت پذیرد.
وی ادامه داد: مصرف نفتگاز با مدیریت مصرف در شش ماه گذشته، روزانه بیش از ۳ میلیون لیتر کاهش یافته است.
ویسکرمی خاطرنشان کرد: بیش از ۳.۲ میلیارد لیتر نفتگاز در نیروگاهها ذخیره شده که رکورد جدیدی در حوزه ذخیرهسازی سوخت نیروگاهی در آستانه فصل سرد سال است.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی تصریح کرد: اصلاح ساختار سازمانی روابط عمومیهای شرکت پخش در حال پیگیری است.