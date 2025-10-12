\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9 \u0627\u0632 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0647\u0631\u0645\u0632\u06af\u0627\u0646\u060c \u0638\u0647\u0631 \u06cc\u06a9\u0634\u0646\u0628\u0647 \u06cc\u06a9 \u0645\u062c\u062a\u0645\u0639 \u062a\u062c\u0627\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u0634\u0647\u0631 \u062f\u0631\u06af\u0647\u0627\u0646 \u0648\u0627\u0642\u0639 \u062f\u0631 \u062c\u0632\u06cc\u0631\u0647 \u0642\u0634\u0645 \u062f\u0686\u0627\u0631 \u062d\u0631\u06cc\u0642 \u0634\u062f. \u0646\u06cc\u0631\u0648\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0645\u062f\u0627\u062f\u06cc \u0648 \u0622\u062a\u0634 \u0646\u0634\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0645\u0647\u0627\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u062d\u0631\u06cc\u0642 \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f.\n\u0637\u0628\u0642 \u062a\u0635\u0627\u0648\u06cc\u0631 \u062f\u0631\u06cc\u0627\u0641\u062a\u06cc \u0628\u062e\u0634\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u062c\u062a\u0645\u0639 \u062f\u0686\u0627\u0631 \u062d\u0631\u06cc\u0642 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.