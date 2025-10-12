En
مرغ رسماً گران شد

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی قیمت مصوب جدید هرکیلو مرغ گرم برای مصرف کننده ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام شد.
مرغ رسماً گران شد

به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی قیمت مصوب جدید هرکیلو مرغ گرم برای مصرف کننده ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام شد.

حبیب اسداله نژاد مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: قیمت مصوب جدید هرقطعه جوجه یکروزه ۳۲ هزار و ۷۰۰ تومان و مرغ گرم برای مصرف کننده ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام شد.

به گفته وی، با توجه به آنکه تعیین قیمت مرغ یکی از مشکلات بازار بوده است، با اعلام قیمت جدید عرضه مرغ به واحد‌های صنفی توسط کشتارگاه‌ها روان می‌شود و در نهایت بازار به ثبات می‌رسد.

اسداله نژاد گفت: برآورد‌ها حاکی از آن است که جوجه ریزی مهرماه به بالای ۱۵۰ میلیون قطعه برسد که براین اساس مشکلی در تولید و توزیع نداریم و با تامین مستمر نهاده‌ها در امر تولید مشکلی نخواهیم داشت.

قیمت مصوب مرغ اتحادیه مرغداران مرغ گرم
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۰
0
9
پاسخ
دولت اول سال ۲۰ درصد حقوق را افزایش داده الان کدام کالا را سراغ دارید که از پارسال ۲۰ درصد ‌گران شده باشد ؟! زن و فرزندان ما حقوق بگیران چه گناهی کرده اند که ما شدیم حقوق بگیر دولت ؟؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۰
0
2
پاسخ
همینم نمیتونن تامین کننن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۰
0
4
پاسخ
مرغ گران-- گوشت گران-- برنج گران-- چای گران-- میوه گران!!!! درمان گران!!! جان و حیثیت مردم؟؟؟ مفت !!! خدایی مملکت رییس جمهور و وزیر هم داره؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۰
0
4
پاسخ
135700کجا میدن ؟
بیا کرج یه سر بزن کجا کمتر از 180 - 190 میده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۰
0
2
پاسخ
قیمت مرغ اول سال هر کیلو 840.000 ریال بود الان 60درصد رشد داشته شده 1.350.000ریال . این همه اتحادیه و وزارتخانه برای چی تشکیل شده همه رو جمع کنن هر ماه 10درصد مایحتاج مردم را گران کنن که خیلی بهتره مردم هم تکلیف خودشون رو می دونن.
majid
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۰
0
2
پاسخ
از کجا قیمت گرفتین زیر 180 و 190 نداریم
