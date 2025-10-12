مرغ رسماً گران شد

به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی قیمت مصوب جدید هرکیلو مرغ گرم برای مصرف کننده ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام شد.
حبیب اسداله نژاد مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: قیمت مصوب جدید هرقطعه جوجه یکروزه ۳۲ هزار و ۷۰۰ تومان و مرغ گرم برای مصرف کننده ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام شد.
به گفته وی، با توجه به آنکه تعیین قیمت مرغ یکی از مشکلات بازار بوده است، با اعلام قیمت جدید عرضه مرغ به واحدهای صنفی توسط کشتارگاهها روان میشود و در نهایت بازار به ثبات میرسد.
اسداله نژاد گفت: برآوردها حاکی از آن است که جوجه ریزی مهرماه به بالای ۱۵۰ میلیون قطعه برسد که براین اساس مشکلی در تولید و توزیع نداریم و با تامین مستمر نهادهها در امر تولید مشکلی نخواهیم داشت.