سردار عباسعلی محمدیان، فرمانده انتظامی تهران بزرگ در سیصد و شصت و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه مرکز فوریتهای پلیسی ۱۸ شهید و مجموعه فرماندهی انتظامی تهران بزرگ یک شهید را در جنگ ۱۲ روزه تقدیم کرد، اظهار داشت: ارتباط پلیس با مدیریت شهری مثال زدنی است و هیچ گونه مشکلی در این زمینه وجود ندارد. هیچ مأموریت روی زمین مانده ای که شهرداری از پلیس درخواست کرده، نداریم.
به گزارش تابناک به نقل از مهر، وی با بیان اینکه در حوزههای مختلف از جمله ساماندهی دستفروشان این هماهنگی و همکاری وجود دارد، یادآور شد: تهران با ۳۸۴ محله ۲۶۰ مجموعه انتظامی دارد که تمام این آمار در حوزه امنیت قابل بحث است.
محمدیان با بیان اینکه در موضوعات امنیتی که در جنگ ۱۲ روزه تجربه کردیم، ایستگاههای ایست بازرسی نقش ویژه ای داشتند، خاطرنشان کرد: ۱۹.۸ درصد از جرایم کشور در تهران رخ میدهد و ۲۵ درصد از تماسهای ۱۱۰ کشور نیز به تهران اختصاص میدهد.
وی با اعلام اینکه چهار میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو و چهار میلیون و ۲۳۸ هزار موتورسیکلت در تهران تردد میکنند، یادآور شد: مدیریت این تعداد موتور سیکلت بسیار ویژه است و به توجه جدی نیاز دارد.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ با تأکید بر اینکه ۵۶۱ محل و ۲۱۱ مکان تجاری باید تأمین امنیت شوند، تصریح کرد: در ایام منتهی به عید نوروز بیش از دو میلیون نفر به محدوده بازار بزرگ ورود میکنند که مدیریت ویژه ای را میطلبد.
محمدیان با بیان اینکه از ابتدای سال تا روز گذشته ۹ میلیون و ۸۲۳ هزار بار تلفن ۱۱۰ به صدا در آمده است، خاطرنشان کرد: این به این معناست که هر دو ثانیه یکبار تماس با ۱۱۰ صورت گرفته است. سه میلیون و ۶۹ هزار حضور در صحنه نیز به ثبت رسیده است.
وی با اشاره به اینکه روزانه ۱۶ هزار و ۸۰۰ نفر مراجعه کننده داریم، یادآور شد: بیش از ۶۰۰ هزار پرونده مختلف در مجموعههای انتظامی تشکیل شده که ۶۵ هزار مورد از آن از طریق مشاوره و مددکاری منجر به سازش شده است.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد: از ۸۰۵ هزار نفر ۶۲۵ هزار نفر برگ سرشماری داشتند و ۱۲۵ هزار نفر مجوز اقامت داشتند. در تهران بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار اتباع غیرمجاز داشتیم که سال قبل ۴۰ هزار نفر و امسال ۱۷۰ هزار نفر رد مرز کردیم؛ به طوریکه در پروژههای ساختمانی بعضاً اعلام میکنند بیش از این اتباع رد مرز نشوند، چراکه نیروی کار وجود ندارد. مجوزهایی دادیم که پنج هزار نفر شناسایی و تحت مدیریت کارفرمایان فعالیت کنند و پراکنده نباشند.
وی افزود: ۵ تا ۷ درصد تخلفات به اتباع اختصاص داشت که به ۴ تا ۵ درصد کاهش یافته است. آمار قتل بین اتباع نیز ۶۵ درصد کاهش را به دنبال داشته است.
کاهش ۵۳ درصدی سرقت در ۲.۵ سال اخیر
محمدیان با اعلام اینکه قوه قضائیه همکاری بسیار خوبی به ویژه در کنترل سارقین داشته است، اظهار کرد: هر سال رشد ۱۰ تا ۱۹ درصدی را در سرقت شاهد بودیم اما در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل ۱۱ درصد کاهش، سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل ۳۰ درصد و امسال نسبت به سال قبل ۲۳ درصد کاهش سرقت داشته ایم. در مجموع در ۲.۵ سال اخیر ۵۳ درصد کاهش سرقت را شاهد بوده ایم.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ با بیان اینکه سرقتهای مسلحانه نیز ۴۴ درصد کاهش یافته است، گفت: ورود مواد مخدر به کشور کاهش پیدا کرده است. ۴۷ هزار معتاد متجاهر زن و مرد در سطح شهر شناسایی شدند که زیر پلها، پارکها و محلات صحنههای زشتی را در شهر رقم زده بودند. ما در طول این مدت عملیات خود را قطع نکردیم و معتادان ساماندهی شده اند.
وی افزود: بخشی از معتادان با زخم باز از برخی از مراکز نگهداری معتادان متجاهر تخلیه شدند و تحت کنترل دانشگاه علوم پزشکی درمان شدند. به نوعی در مراکز معتادان زخم باز نداریم.
بیش از هزار نفر از معتادان متجاهر از اتباع بودند
محمدیان با بیان اینکه بیش از هزار نفر از معتادان متجاهر از اتباع بودند، خاطرنشان کرد: مدت زمان نگهداری در مراکز از ۲ به ۶ ماه افزایش یافت و معتادان ساکن در شهرستانها پس از خروج از مراکز به محل زندگی خود بازگردانده شدند.
وی همچنین تصریح کرد: در مراکز کارگاههای تولیدی شکل گرفت و افراد آموزش دیدند و پس از خروج از کمپها، زمینه اشتغال آنها فراهم شد.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اعلام اینکه برای تأمین امنیت محله محور از سال ۱۴۰۲ در مساجد حضور یافتیم، گفت: سامانه پیامکی برای معتمدین محلات در نظر گرفته شد و ۵۲ هزار نفر شناسایی شدند و نیازهای امنیت محور محلات را از طریق سامانه به ما اطلاع میدهند.
محمدیان با اشاره به اقدامات فاتب در جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: به محض اینکه صدای انفجار شنیده شد، همکاران در کمتر از دو ساعت گردهم آمدند و مأموریتها آغاز شد. حضور در پمپ بنزینها، مدیریت خروج شهروندان از شهر برای کنترل ترافیک و حضور در مأموریتها از جمله اقدامات بود. روز سوم جنگ دو موشک به ساختمان ستاد فاتب شلیک شد. تمام اپراتورها حضور نداشتند اما ۱۸ شهید تقدیم کردیم.
وی افزود: سه دقیقه بعد مراکز دیگر کنترل عملیات را بر عهده گرفتند و لحظهای در ارائه خدمات به مردم خلأ ایجاد نشد. در کمتر از یک ساعت خطوط ۱۱۰ به یک مرکز دیگر منتقل و پاسخگویی آغاز شد.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به فعالیت مجاهدانه تیمهای چک و خنثی در ۵۰۰ صحنه، یادآور شد: کار بسیار سنگینی در این بخش صورت گرفت که شاید کمتر مورد توجه قرار گرفت.