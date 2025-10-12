به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک پارسیان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی با اعلام آماری، جزئیات پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج هریک از بانک‌های کشور را طی ۶ ماهه نخست امسال اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، در نیمه نخست امسال بیش از ۲۹۱ هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج از طریق سیستم بانکی کشور به متقاضیان پرداخت شده که این میزان تسهیلات پرداختی، رقمی بالغ بر ۹۷.۸ همت را شامل می‌شود.

این درحالی است که طبق آمار منتشره، بیش از ۵۴۱ هزار متقاضی، در صف اخذ این تسهیلات قرار دارند.

بر اساس این گزارش، بانک پارسیان در نیمه نخست ۱۴۰۴ با پرداخت ۵هزار و ۹۷ فقره تسهیلات ازدواج، بیش از ۱.۷ همت از منابع خود را به صورت قرض‌الحسنه به متقاضیان این تسهیلات پرداخت کرده است.

به گزارش روابط عمومی بانک پارسیان، این بانک پس از بانک‌های ملت، ملی، صادرات، سپه، تجارت، رفاه، قرض‌الحسنه مهر ایران، شهر، کشاورزی، پست‌بانک و مسکن، در رتبه ۱۲ بیشترین تعداد وام اعطایی ازدواج بانک‌های کشور طی ۶ ماهه ابتدایی امسال قرار دارد.

آمار عملکرد بانک پارسیان در بخش تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج طی نیمه نخست امسال درحالی است که این بانک در نیمه نخست سال ۱۴۰۳، با پرداخت بیش از ۱۳۰۰ میلیارد تومان، به ۳۹۹۱ هزار متقاضی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، پرداخت کرده بود و تعداد تسهیلات پرداختی ازدواج در مدت مشابه سال جاری نسبت به سال قبل حدود ۲۷ درصد رشد داشته است.