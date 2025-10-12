En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
رشد 27 درصدی وام‌های ازدواج نسبت به سال گذشته

پرداخت 1700 میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه بانک پارسیان به 5 هزار عروس و داماد

گزارش 6 ماهه منتشر شده بانک مرکزی درخصوص عملکرد بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج نشان می‌دهد بانک پارسیان با پرداخت بیش از 1700 میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه به 5097 متقاضی، از میان 28 بانک کشور، در رده دوازدهم و در میان بانک های خصوصی در رتبه اول قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۳۳۸۶۱
| |
193 بازدید
 
پرداخت 1700 میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه بانک پارسیان به 5 هزار عروس و داماد
 
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک پارسیان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی با اعلام آماری، جزئیات پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج هریک از بانک‌های کشور را طی ۶ ماهه نخست امسال اعلام کرد.
بر اساس این گزارش، در نیمه نخست امسال بیش از ۲۹۱ هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج از طریق سیستم بانکی کشور به متقاضیان پرداخت شده که این میزان تسهیلات پرداختی، رقمی بالغ بر ۹۷.۸ همت را شامل می‌شود.
این درحالی است که طبق آمار منتشره، بیش از ۵۴۱ هزار متقاضی، در صف اخذ این تسهیلات قرار دارند.
بر اساس این گزارش، بانک پارسیان در نیمه نخست ۱۴۰۴ با پرداخت ۵هزار و ۹۷ فقره تسهیلات ازدواج، بیش از ۱.۷ همت از منابع خود را به صورت قرض‌الحسنه به متقاضیان این تسهیلات پرداخت کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک پارسیان، این بانک پس از بانک‌های ملت، ملی، صادرات، سپه، تجارت، رفاه، قرض‌الحسنه مهر ایران، شهر، کشاورزی، پست‌بانک و مسکن، در رتبه ۱۲ بیشترین تعداد وام اعطایی ازدواج بانک‌های کشور طی ۶ ماهه ابتدایی امسال قرار دارد.
آمار عملکرد بانک پارسیان در بخش تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج طی نیمه نخست امسال درحالی است که این بانک در نیمه نخست سال ۱۴۰۳، با پرداخت بیش از ۱۳۰۰ میلیارد تومان، به ۳۹۹۱ هزار متقاضی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، پرداخت کرده بود و تعداد تسهیلات پرداختی ازدواج در مدت مشابه سال جاری نسبت به سال قبل حدود ۲۷ درصد رشد داشته است.
اشتراک گذاری
برچسب ها
بانک پارسیان پرداخت تسهیلات ازدواج وام قرض الحسنه
مانور روی موشک تاد بخشی از فریب اطلاعاتی صهیونیست ها است؟
فواد ایزدی به دنبال چیست؟/چرا فواد ایزدی میم جریان سوپرانقلابی شد؟
جانبداری معنی دار وزارت راه و شهرسازی از «شرکت عمران پردیس» / تحویل واحد‌ها بدون آب، برق و گاز
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس
رقابت نفس گیر چوپان و تابانی را ببینید
عراقچی: به تصمیم گروه‌های مقاومت احترام می‌گذاریم / خارج از مسئله هسته‌ای با آمریکا مذاکره‌ای نداشته‌ایم/ ۲۰ میس کال وزیر خارجه ترکیه دروغ است!
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
لقب جدید برای هادی چوپان در مسترالمپیا
جزئیات جدید از مکالمه مهم پوتین و نتانیاهو درباره ایران؛ سفیر ایران همه مکالمه را شنید!
لحظه به لحظه با توافق آتش بس غزه/پیکر یحیی السنوار و برادرش تحویل داده نمی‌شود/ ترامپ: حمله به ایران توافق را نزدیک کرد!
آخرین وضعیت تیم‌های راه‌یافته به جام جهانی ۲۰۲۶
بیوگرافی بهروز تابانی، «هرکول ایرانی»
هادی چوپان راهی فینال مستر المپیا ۲۰۲۵ شد
اسرائیل قوی ترین تشکیلات موساد را در ایران راه انداخته!
مستر المپیا ۲۰۲۵: نبرد سه مدعی اصلی قهرمانی
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۶ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۱۰۰ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۸۹ نظر)
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟  (۸۳ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۲ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۶۷ نظر)
ظریف: موشک مهم است اما مردم مهم‌تر!  (۶۵ نظر)
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»  (۶۳ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۶۲ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۶۰ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۶۰ نظر)
تصاویر علی صادقی و دختران نیمه‌برهنه در نایت کلاب  (۵۲ نظر)
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس  (۵۰ نظر)
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005azt
tabnak.ir/005azt