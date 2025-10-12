En
واکنش سخنگوی مجمع تشخیص به اظهارات باهنر

سید محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره موضع‌گیری‌های اعضای مجمع توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش تابناک؛ سیدمحسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره موضع‌گیری‌های اعضای مجمع، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام همواره از میان رجال سیاسی و مدیران باسابقه کشور انتخاب می شوند که تجربه حضور در  بخش های مهم نظام را دارند و در بیان دیدگاه های خود آزادند. 
با این حال، برخی اظهارات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مانند سخنان اخیر آقای باهنر، از منظر شخصیت حقیقی ایشان مطرح شده و ارتباطی با مواضع رسمی مجمع یا جایگاه حقوقی آنان ندارد. 
وی تاکید کرد: مواضع رسمی مجمع، صرفاً از طریق ریاست مجمع یا سخنگوی آن اعلام می شود.

