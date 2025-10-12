En
پول ملی با دستور تقویت نمی‌شود!

در حالی که در سال های اخیر اقتصاد کشور با یک مشکل مهم به عنوان کاهش ارزش پولی مواجه است مردم انتظار اقدام واقعی و نه نمادین در این رابطه را دارند.
کد خبر: ۱۳۳۳۸۲۱
|
326 بازدید
|
۳

پول ملی با دستور تقویت نمی‌شود!

چهارشنبه گذشته مجلس طرحی را به پیشنهاد حمید رسایی و برخی دیگر از نمایندگان به عنوان طرح تقویت پول ملی اعلام وصول کردکه فارغ از محتوای آن به نظر می رسد اقدامی نمادین و هیجانی به شمار می رود.

به گزارش تابناک به نقل از نیمروز، کمتر کسی است در کشور که نداند ریشه تضعیف ارزش پول ملی کشور در کجاست و راه حل آن چیست با این حال برخی نمایندگان صرفا برای اینکه این پیام را به مردم منتقل کنند که به مشکل تورم هم فکر می کنند اقدام به طراحی طرح های هیجانی کرده اند که از پیش شکست خورده خواهد بود چرا که در تدوین این طرح هیچ توجهی به ریشه اصلی این مشکل نشده است.

بر اساس طرح مذکور برخی نمایندگان در صدد تک نرخی کردن نرخ ارز و الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز هستند که تجربه چندین ساله نشان می دهد چنین طرح هایی صرفا منجر به افزایش مجدد قیمت ها در جامعه و کاهش قدرت خرید مردم خواهد شد و صادرکنندگان هم بعد از سال ها راه های دور زدن این چنین بخشنامه ها را به خوبی یاد گرفته اند.

به نظر می رسد برخی نمایندگان تصور کرده اند پول ملی با دستور آن ها تقویت خواهد شد که این فرضیه در نوع خود مضحک و در عین حال دارای عواقب برای مردم خواهد بود.

کارشناسان بر این باورند که ارزش پول ملی نه با دستور بلکه با مدیریت صحیح قابل تقویت است و اقداماتی همچون حذف صفر یا دستورالعمل های هیجانی در رابطه با پول ملی راهگشا نخواهند بود و در بهترین حالت به عنوان مسکن ارزیابی می شوند .

 

رسایی پول ملی مجلس دستور مجلس ارزش پول ملی خبر فوری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Germany
|
۱۰:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۰
0
0
پاسخ
آخه رسایی چی از اقتصاد میدونه
ناشناس
|
Romania
|
۱۰:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۰
0
0
پاسخ
رسایی که دستور بده بدون شک پول ملی از ترسش تقویت میشه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۰
0
0
پاسخ
ارزش پول ملی فقط با یک حرکت تثبیت می شود.
پلمپ چاپخانه اسکناس و ضرب خانه بانک مرکزی به مدت حداقل 5 سال.
