\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0647\u0627\u062f\u06cc \u0686\u0648\u067e\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0641\u06cc\u0646\u0627\u0644 \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0627\u062a \u0645\u0633\u062a\u0631\u0627\u0644\u0645\u067e\u06cc\u0627 \u0628\u0647 \u0645\u0642\u0627\u0645 \u062f\u0648\u0645 \u0631\u0633\u06cc\u062f. \u0627\u0646\u062f\u0631\u0648 \u062c\u06a9 \u062f\u0631 \u0631\u062a\u0628\u0647\u0654 \u0633\u0648\u0645 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a \u0648 \u062f\u0631\u06a9 \u0644\u0627\u0646\u0633\u0641\u0648\u0631\u062f \u0642\u0647\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0627\u062a \u0634\u062f.\u0686\u0648\u067e\u0627\u0646 \u0633\u0627\u0644 \u06f2\u06f0\u06f2\u06f2 \u0642\u0647\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0648 \u0633\u0627\u0644 \u06f2\u06f0\u06f2\u06f3 \u0648 \u06f2\u06f0\u06f2\u06f4 \u0646\u0627\u06cc\u0628\u200c\u0642\u0647\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0645\u0633\u062a\u0631\u0627\u0644\u0645\u067e\u06cc\u0627 \u0634\u062f\u0647 \u0628\u0648\u062f.