سومین نایب‌قهرمانی پیاییِ چوپان در مسترالمپیا

هادی چوپان در فینال مسابقات مسترالمپیا به مقام دوم رسید.
سومین نایب‌قهرمانی پیاییِ چوپان در مسترالمپیا

به گزارش تابناک؛ هادی چوپان در فینال مسابقات مسترالمپیا به مقام دوم رسید. اندرو جک در رتبهٔ سوم قرار گرفت و درک لانسفورد قهرمان مسابقات شد.
چوپان سال ۲۰۲۲ قهرمان و سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ نایب‌قهرمان مسترالمپیا شده بود.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Germany
|
۰۹:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۰
6
2
پاسخ
فکر میکنم دوران هادی دیگه تموم شده . بهتره در ا وج خداحافظی کنه.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۰
بنده خدا، طرف بین غولهای دنیا نفر دوم شده. دورانش تموم شده؟؟؟!! خنده داره.
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۰
باشه استاد، پیشنهاد شما رو بهش منتقل می کنیم . از چی ناراحتی ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۰
4
4
پاسخ
باز هم حق کشی. بدن هادی از درک لانسفورد خیلی بهتر بود خداییش
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۰
2
5
پاسخ
مبارکت باشه مرد با غیرت و وطن پرست . مدالت خاری باشه در چشم منافقین و وطن فروشان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۰
3
0
پاسخ
من نکفتم زور الکی نزن ،چون قهرمان نمیشی،الان هم خیلی شیک خداحافظی کن چون دوره ات تمام شده وبه فکر مراجعه پیش اطبا بخاطر مصرف قرص وهورمون هایی که مصرف کردی باش،وبرو به همون شغل قبلیت برس بهتره واگر به فکر شرکت در دوره بعد مسابقات هستی ،این رابدون که این مقام راهم کسب نمیکنی واوت میشی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۰
تو کجات میسوزه از نایب قهرمانی هادی؟؟
شغل قبلیش گچ کاری بوده و میتونه دهن تو رو گچ کنه.که دنبال یک هموطن قهرمان این چرندیات رو نگی.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۰
0
2
پاسخ
دمش گرم
