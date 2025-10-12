En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پیام تبریک سید حسن خمینی برای وزنه برداران

یادگار امام با انتشار پیامی هرمانی تیم ملی وزنه برداری جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفت.
کد خبر: ۱۳۳۳۸۰۷
| |
376 بازدید
پیام تبریک سید حسن خمینی برای وزنه برداران

حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی قهرمانی تیم ملی وزنه برداری جمهوری اسلامی ایران در مسابقات ۲۰۲۵ را تبریک گفت.

به گزارش تابناک؛ متن پیام   به این شرح است: کسب عنوان پرافتخار قهرمانی جهان در رقابت های جهانی ۲۰۲۵ توسط تیم ملی وزنه برداری جمهوری اسلامی ایران را به ملت ایران و قهرمانان ملی وزنه بردار تبریک می گویم.
 
زنجیره ی پیروزی های قاطع ورزشکاران رشته های مختلف در مسابقات بین المللی، مقوّم حس ملی و پیوند با این آب و خاک در میان مردم، و به خصوص نسل بالنده جوان، است. 

برای جامعه ورزشی کشور تداوم توفیقات در تمامی رشته ها را آرزو می کنم و از مسئولان ورزشی به خاطر پرورش استعدادهای درخشان جوانان این دیار سپاسگزارم.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
روحانیون روحانیت طلبه وزنه برداری سیدحسن خمینی
فواد ایزدی به دنبال چیست؟/چرا فواد ایزدی میم جریان سوپرانقلابی شد؟
جانبداری معنی دار وزارت راه و شهرسازی از «شرکت عمران پردیس» / تحویل واحد‌ها بدون آب، برق و گاز
تهدید تازه اتحادیه اروپا علیه صادرات فولاد/ چه بر سر صنایع فولادی می‌آید؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
توصیه‌های مهم سیدحسن خمینی به ورزشکاران
چرا روحانیون بیشتر از افراد عادی عمر می کنند؟
اختصاصی تابناک با یک مهمان ویژه/ حجت الاسلامِ فیتنس کاری به نام عرفان؛ من لایف استایلِ اسلامی ام
من نسل z روحانیتم/ ممکن است خلع لباسم کنند اما...
استاد حوزه: شکاف بین روحانیت و مردم بیشتر شده
دشمن بداند لباس روحانیت کفن ماست
سیدحسن خمینی نامزد جایزه كتاب فصل
پذیرش طلبه،موسسه آموزش عالی حوزوی عالم آل محمد(ص)
پذیرش طلبه خواهر سطح ۳ در حوزه علمیه خراسان
انتقادات و توصیه‌های علی مطهری به روحانیون
استاد حوزه علمیه قم: عمامه‌پرانی، کار جدیدی نیست
روایت یک روحانی از جلسه با رئیس جمهور منتخب: دلم به حال پزشکیان سوخت!
فراخوان روحانیون حج تمتع سال ۹۷
کینه موریانه‌ای است که جامعه را از بین می‌برد
دادگاه ویژه روحانیت برای امتیاز دادن نیست
فارغ التحصیلی 30 هزار طلبه غیر ایرانی
طرح میثاق طلبگی در دوران تحصیل ادامه می‌یابد
آیت‌الله یزدی: روحانیون مراقب باشند
تاکید سیدحسن‌خمینی بر آزاداندیشی دانشگاهیان
گلایه خاتمی از غیبت سیدحسن در افطاری اش
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس
رقابت نفس گیر چوپان و تابانی را ببینید
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند
عراقچی: به تصمیم گروه‌های مقاومت احترام می‌گذاریم / خارج از مسئله هسته‌ای با آمریکا مذاکره‌ای نداشته‌ایم/ ۲۰ میس کال وزیر خارجه ترکیه دروغ است!
لقب جدید برای هادی چوپان در مسترالمپیا
جزئیات جدید از مکالمه مهم پوتین و نتانیاهو درباره ایران؛ سفیر ایران همه مکالمه را شنید!
لحظه به لحظه با توافق آتش بس غزه/پیکر یحیی السنوار و برادرش تحویل داده نمی‌شود/ ترامپ: حمله به ایران توافق را نزدیک کرد!
آخرین وضعیت تیم‌های راه‌یافته به جام جهانی ۲۰۲۶
بیوگرافی بهروز تابانی، «هرکول ایرانی»
هادی چوپان راهی فینال مستر المپیا ۲۰۲۵ شد
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
اسرائیل قوی ترین تشکیلات موساد را در ایران راه انداخته!
روی آنتن صداوسیما: حمله هفت اکتبر حماس پاس گل حمله به ایران بود!
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۶ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۱۰۳ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۹۹ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۲ نظر)
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟  (۸۲ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۷۹ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۶۷ نظر)
ظریف: موشک مهم است اما مردم مهم‌تر!  (۶۵ نظر)
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»  (۶۳ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۶۰ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۵۹ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۵۸ نظر)
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس  (۵۰ نظر)
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005az1
tabnak.ir/005az1