پیام تبریک سید حسن خمینی برای وزنه برداران

حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی قهرمانی تیم ملی وزنه برداری جمهوری اسلامی ایران در مسابقات ۲۰۲۵ را تبریک گفت.

به گزارش تابناک؛ متن پیام به این شرح است: کسب عنوان پرافتخار قهرمانی جهان در رقابت های جهانی ۲۰۲۵ توسط تیم ملی وزنه برداری جمهوری اسلامی ایران را به ملت ایران و قهرمانان ملی وزنه بردار تبریک می گویم.



زنجیره ی پیروزی های قاطع ورزشکاران رشته های مختلف در مسابقات بین المللی، مقوّم حس ملی و پیوند با این آب و خاک در میان مردم، و به خصوص نسل بالنده جوان، است.

برای جامعه ورزشی کشور تداوم توفیقات در تمامی رشته ها را آرزو می کنم و از مسئولان ورزشی به خاطر پرورش استعدادهای درخشان جوانان این دیار سپاسگزارم.