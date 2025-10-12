En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تحلیل جنجالی یک روزنامه: طوفان‌الاقصی اشتباه بود!

توافق حماس با رژیم صهیونیستی برای توقف جنگ غزه و تبادل اسرا در عین حال که به لحاظ توقف خون‌ریزی واقعه‌ای خوشایند است، این سؤال مهم را در افکار عمومی به وجود آورده که این واقعه به نفع کدامیک از طرفین است؟
کد خبر: ۱۳۳۳۷۹۳
| |
1007 بازدید

تحلیل جنجالی یک روزنامه: طوفان‌الاقصی اشتباه بود!

برای رسیدن به پاسخ جامع، واقعی و بی‌ابهام، ابتدا باید بپذیریم که جنگ غزه با توجه به انگیزه پیدایش آن و عوارضی که به بار آورد، محدود به طرف نبوده و نیست. این جنگ با عملیات طوفان‌الاقصی در 15 شهریور 1402 شروع شد، دو سال طول کشید و علاوه بر حماس و رژیم صهیونیستی، لبنان، سوریه، یمن و ایران را نیز درگیر کرد. 

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی؛ حمله رژیم صهیونیستی به قطر نیز از عوارض این ماجراست ولی می‌توان آن را هم به حساب حماس گذاشت چون هدف، ترور سران این جنبش بود و شیوخ قطر اصولاً در هیچ زمانی احساس طرفیت با رژیم صهیونیستی نمی‌کردند و لذا از این حمله تحقیرآمیز نیز به تعبیر امیر قطر با انعطاف! عبور کردند.

اکنون می‌توان جواب سؤال روز را در چند محور جستجو کرد.
1- واقعیت اینست که برخلاف بسیاری از تحلیل‌ها و اظهارنظرها، عملیات طوفان‌الاقصی یک اشتباه بود. ما از همان اولین لحظات دریافت خبر این عملیات بر این عقیده بودیم و اکنون که بیش از دو سال از انجام آن گذشته بر این باورمان راسخ‌تر شده‌ایم.


2- نابودی غزه که تخریب 80 درصد ساختمان‌ها و تمام زیرساخت‌ها را دربرمی‌گیرد، خسران بزرگی است. کشته شدن سران حماس و نزدیک 68 هزار مرد و زن و کودک اهل غزه و مجروح شدن حدود 200 هزار نفر و آوارگی تقریباً تمام اهالی این باریکه را نمی‌توان نادیده گرفت.


3- خارج شدن سوریه از جبهه ضدصهیونیستی و بلعیده شدن آن توسط آمریکا و اسرائیل یکی از بزرگ‌ترین خسارت‌های وقایع دو سال اخیر است. این خسارت را باید از عوارض منفی عملیات طوفان‌الاقصی دانست.


4- نفوذ رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان، به شهادت رساندن 4 هزار نفر از مردم این کشور و در رأس آنها سیدحسن نصرالله که باید فقدان او را بزرگ‌ترین خسارت به جبهه ضدصهیونیستی در جهان عرب دانست از عوارض مستقیم عملیات طوفان‌الاقصی است. بخش مهم دیگر خسارت‌های وارده به لبنان، روی کار آمدن دولت وابسته به آمریکا و همسو با رژیم صهیونیستی در لبنان است که به معنای برباد رفتن تمام تلاش‌های به عمل آمده چند دهه برای دور نگهداشتن این کشور از دایره نفوذ آمریکا و اسرائیل است.


5- خسارت‌های وارد شده بر انصارالله یمن از جهات تلفات انسانی و امور مادی را نیز باید از عوارض جنگ غزه دانست.


6- در جنگ تحمیلی 12 روزه اسرائیل و آمریکا بر ایران هرچند مهاجمان به اهداف خود نرسیدند ولی شهادت 1100 نفر از هم‌وطنانمان شامل فرماندهان نظامی و دانشمندان، خسارت بزرگی بود. همینطور بمباران مراکز هسته‌ای ایران که از عوارض زیانبار این جنگ بود.


7- رژیم صهیونیستی با دو سال نسل‌کشی در غزه و انواع جنایات در نقاط مختلف فلسطین نتوانست به اهداف اعلام شده خود که نابودی حماس و آزادسازی اسرای اسرائیلی بود برسد ولی حالا درصدد است با این توافق به این هر دو هدف برسد. البته اسرائیل در سرتاسر جهان نزد افکار عمومی منفور شد و سران این رژیم در دادگاه کیفری بین‌المللی محکوم شدند و تحت تعقیب قرار گرفتند. در جنگ با ایران نیز این رژیم دچار زیان‌های بزرگی شد که سابقه نداشت.


8- هنوز مشخص نیست بعد از آزاد شدن اسرای اسرائیلی آیا رژیم صهیونیستی به پیمانی که در مصر با حماس برای عقب‌نشینی از غزه و خودداری از ادامه جنایات بست پای‌بندی نشان خواهد داد یا نه. بدعهدی آمریکا و رژیم صهیونیستی که تمام صفحات کارنامه آنها را سیاه کرده، مانع رسیدن به این اطمینان می‌شود که صهیونیست‌ها به مفاد پیمان عمل کنند.


با توجه به این واقعیت‌های غیرقابل انکار نمی‌توان برای وقایع دو ساله اخیر برنده مشخصی معرفی کرد. با رصد آنچه در روزها و هفته‌ها و حتی ماه‌های آینده اتفاق خواهد افتاد و ترکیب کردن آن اتفاقات با خساراتی که تمام طرف‌ها متحمل شده‌اند، شاید بتوان به قضاوت دقیقی درباره این موضوع رسید. 

اشتراک گذاری
برچسب ها
روزنامه جمهوری اسلامی طوفان الاقصی جنگ جنگ غزه حماس خاورمیانه رژیم صهیونیستی اشتباه
فواد ایزدی به دنبال چیست؟/چرا فواد ایزدی میم جریان سوپرانقلابی شد؟
جانبداری معنی دار وزارت راه و شهرسازی از «شرکت عمران پردیس» / تحویل واحد‌ها بدون آب، برق و گاز
تهدید تازه اتحادیه اروپا علیه صادرات فولاد/ چه بر سر صنایع فولادی می‌آید؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
طوفان الاقصی درست بود یا نه؟
حمله موشکی مقاومت از غزه به اراضی اشغالی
اعلام تعداد کشته‌های ارتش رژیم اسرائیل در جنگ‌های مختلف
شرط حماس برای زنده آزاد کردن اسرای جنگی
لحظه کشته شدن فرمانده ارشد اسرائیلی
تبانی تشکیلات خودگردان با تل‌آویو علیه حماس
حملات شدید بامدادی امروز رژیم صهیونستی به غزه
درگیری شدید میان رزمندگان فلسطینی و ارتش اسرائیل در غزه/تصاویر وحشتناک از کودکان شهید شده در غزه+ فیلم/تعداد شهدای غزه به ۱۱۲۴۰ نفر رسید/اسرائیل مانع ورود کمک‌های بشردوستانه ایران به غزه شد
تل آویو: تا حماس نابود نشود به جنگ ادامه می‌دهیم
اظهارات جنگ‌طلبانه صهیونیستها در سالگرد طوفان الاقصی
لحظه دیدنی هدف قرار دادن نظامیان اسرائیلی از سوی حزب الله+ فیلم/ افشای یک طرح خطرناک درباره غزه / شمار شهدای غزه به ۱۱۱۸۰ نفر رسید/حماس مذاکرات تبادل اسراء را تعلیق کرد
نگاهی به عملیات طوفان الاقصی و جنگ غزه
فروپاشی تدریجی اسرائیل در پی عملیات طوفان الاقصی
آمار بالای مجروحان صهیونیست
اذعان صهیونیست‌ها به تلفات سنگین در طوفان الاقصی
ادعای رژیم اسرائیل درباره ادامه جنگ پس از آتش‌بس
آمار جدید تلفات نظامیان صهیونیست: ۳۴۸ کشته
آغاز حملات گسترده موشکی و پهپادی انصارالله یمن علیه اسرائیل+ فیلم/باقی ماندن پیکر هزاران شهید زیر آوارها در نوار غزه/کشته شدن 11 نظامی اسرائیل در غزه
انتشار فهرست جدیدی از اسامی کشته‌شدگان اسرائیلی
ورود نیروهای مقاومت از طریق تونل‌ها به اراضی اشغالی؟
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس
رقابت نفس گیر چوپان و تابانی را ببینید
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند
لقب جدید برای هادی چوپان در مسترالمپیا
جزئیات جدید از مکالمه مهم پوتین و نتانیاهو درباره ایران؛ سفیر ایران همه مکالمه را شنید!
عراقچی: به تصمیم گروه‌های مقاومت احترام می‌گذاریم / خارج از مسئله هسته‌ای با آمریکا مذاکره‌ای نداشته‌ایم/ ۲۰ میس کال وزیر خارجه ترکیه دروغ است!
لحظه به لحظه با توافق آتش بس غزه/پیکر یحیی السنوار و برادرش تحویل داده نمی‌شود/ ترامپ: حمله به ایران توافق را نزدیک کرد!
آخرین وضعیت تیم‌های راه‌یافته به جام جهانی ۲۰۲۶
بیوگرافی بهروز تابانی، «هرکول ایرانی»
هادی چوپان راهی فینال مستر المپیا ۲۰۲۵ شد
اسرائیل قوی ترین تشکیلات موساد را در ایران راه انداخته!
روی آنتن صداوسیما: حمله هفت اکتبر حماس پاس گل حمله به ایران بود!
خلبان ارتش: توصیه کردیم اف 35 یا سوخو 35 بخرید!
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۶ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۱۰۳ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۹۴ نظر)
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!  (۸۸ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۲ نظر)
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟  (۸۲ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۷۸ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۶۷ نظر)
ظریف: موشک مهم است اما مردم مهم‌تر!  (۶۵ نظر)
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»  (۶۳ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۶۰ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۵۹ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۵۸ نظر)
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005ayn
tabnak.ir/005ayn