توافق حماس با رژیم صهیونیستی برای توقف جنگ غزه و تبادل اسرا در عین حال که به لحاظ توقف خون‌ریزی واقعه‌ای خوشایند است، این سؤال مهم را در افکار عمومی به وجود آورده که این واقعه به نفع کدامیک از طرفین است؟

برای رسیدن به پاسخ جامع، واقعی و بی‌ابهام، ابتدا باید بپذیریم که جنگ غزه با توجه به انگیزه پیدایش آن و عوارضی که به بار آورد، محدود به طرف نبوده و نیست. این جنگ با عملیات طوفان‌الاقصی در 15 شهریور 1402 شروع شد، دو سال طول کشید و علاوه بر حماس و رژیم صهیونیستی، لبنان، سوریه، یمن و ایران را نیز درگیر کرد.

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی؛ حمله رژیم صهیونیستی به قطر نیز از عوارض این ماجراست ولی می‌توان آن را هم به حساب حماس گذاشت چون هدف، ترور سران این جنبش بود و شیوخ قطر اصولاً در هیچ زمانی احساس طرفیت با رژیم صهیونیستی نمی‌کردند و لذا از این حمله تحقیرآمیز نیز به تعبیر امیر قطر با انعطاف! عبور کردند.

اکنون می‌توان جواب سؤال روز را در چند محور جستجو کرد.

1- واقعیت اینست که برخلاف بسیاری از تحلیل‌ها و اظهارنظرها، عملیات طوفان‌الاقصی یک اشتباه بود. ما از همان اولین لحظات دریافت خبر این عملیات بر این عقیده بودیم و اکنون که بیش از دو سال از انجام آن گذشته بر این باورمان راسخ‌تر شده‌ایم.



2- نابودی غزه که تخریب 80 درصد ساختمان‌ها و تمام زیرساخت‌ها را دربرمی‌گیرد، خسران بزرگی است. کشته شدن سران حماس و نزدیک 68 هزار مرد و زن و کودک اهل غزه و مجروح شدن حدود 200 هزار نفر و آوارگی تقریباً تمام اهالی این باریکه را نمی‌توان نادیده گرفت.



3- خارج شدن سوریه از جبهه ضدصهیونیستی و بلعیده شدن آن توسط آمریکا و اسرائیل یکی از بزرگ‌ترین خسارت‌های وقایع دو سال اخیر است. این خسارت را باید از عوارض منفی عملیات طوفان‌الاقصی دانست.



4- نفوذ رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان، به شهادت رساندن 4 هزار نفر از مردم این کشور و در رأس آنها سیدحسن نصرالله که باید فقدان او را بزرگ‌ترین خسارت به جبهه ضدصهیونیستی در جهان عرب دانست از عوارض مستقیم عملیات طوفان‌الاقصی است. بخش مهم دیگر خسارت‌های وارده به لبنان، روی کار آمدن دولت وابسته به آمریکا و همسو با رژیم صهیونیستی در لبنان است که به معنای برباد رفتن تمام تلاش‌های به عمل آمده چند دهه برای دور نگهداشتن این کشور از دایره نفوذ آمریکا و اسرائیل است.



5- خسارت‌های وارد شده بر انصارالله یمن از جهات تلفات انسانی و امور مادی را نیز باید از عوارض جنگ غزه دانست.



6- در جنگ تحمیلی 12 روزه اسرائیل و آمریکا بر ایران هرچند مهاجمان به اهداف خود نرسیدند ولی شهادت 1100 نفر از هم‌وطنانمان شامل فرماندهان نظامی و دانشمندان، خسارت بزرگی بود. همینطور بمباران مراکز هسته‌ای ایران که از عوارض زیانبار این جنگ بود.



7- رژیم صهیونیستی با دو سال نسل‌کشی در غزه و انواع جنایات در نقاط مختلف فلسطین نتوانست به اهداف اعلام شده خود که نابودی حماس و آزادسازی اسرای اسرائیلی بود برسد ولی حالا درصدد است با این توافق به این هر دو هدف برسد. البته اسرائیل در سرتاسر جهان نزد افکار عمومی منفور شد و سران این رژیم در دادگاه کیفری بین‌المللی محکوم شدند و تحت تعقیب قرار گرفتند. در جنگ با ایران نیز این رژیم دچار زیان‌های بزرگی شد که سابقه نداشت.



8- هنوز مشخص نیست بعد از آزاد شدن اسرای اسرائیلی آیا رژیم صهیونیستی به پیمانی که در مصر با حماس برای عقب‌نشینی از غزه و خودداری از ادامه جنایات بست پای‌بندی نشان خواهد داد یا نه. بدعهدی آمریکا و رژیم صهیونیستی که تمام صفحات کارنامه آنها را سیاه کرده، مانع رسیدن به این اطمینان می‌شود که صهیونیست‌ها به مفاد پیمان عمل کنند.



با توجه به این واقعیت‌های غیرقابل انکار نمی‌توان برای وقایع دو ساله اخیر برنده مشخصی معرفی کرد. با رصد آنچه در روزها و هفته‌ها و حتی ماه‌های آینده اتفاق خواهد افتاد و ترکیب کردن آن اتفاقات با خساراتی که تمام طرف‌ها متحمل شده‌اند، شاید بتوان به قضاوت دقیقی درباره این موضوع رسید.